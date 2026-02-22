La météo en Algérie ce lundi 23 février : vents forts et pluies orageuses au programme dans ces régions

La météo en Algérie ce lundi 23 février s’annonce contrastée. Après quelques jours relativement calmes dans plusieurs régions, le ciel change de ton et impose une vigilance particulière, notamment dans le sud du pays. Les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) alertent sur des vents forts accompagnés de tempêtes de sable, tandis qu’une perturbation atmosphérique abordera le nord avec son lot de nuages et d’averses orageuses.

Les services de Météo Algérie ont publié un bulletin de vigilance de premier niveau (jaune) pour plusieurs wilayas du sud. Adrar, In Salah, Tamanrasset et In Guezzam devront composer avec des vents soutenus susceptibles de provoquer des tempêtes de sable.

Dans ces régions de notre grand sud, les rafales risquent de réduire la visibilité sur les axes routiers et de compliquer les déplacements, notamment sur les routes ouvertes et exposées. Les habitants et les conducteurs gagneront à anticiper leurs trajets et à redoubler de prudence, surtout aux heures les plus ventées. Ce type de configuration reste fréquent dans le sud à cette période de l’année, mais il exige toujours une vigilance accrue.

Perturbation météo au nord : retour des pluies orageuses dans ces régions

Pendant que le sud affrontera le vent et le sable, le nord du pays verra arriver une perturbation atmosphérique plus humide. D’épaisses formations nuageuses couvriront progressivement les régions côtières et intérieures.

Des pluies éparses à caractère orageux toucheront particulièrement la bande littorale et les zones de relief. Ces averses, parfois brèves mais localement soutenues, pourront s’accompagner de rafales de vent. Les conditions météo resteront variables au fil de la journée, alternant éclaircies et passages nuageux plus denses.

Pour les usagers de la route, la prudence s’impose là aussi. Les chaussées mouillées et les rafales peuvent surprendre, en particulier sur les tronçons exposés.

Prévisions météo en Algérie : qu’en est-il des températures ?

Côté mercure, les valeurs afficheront une légère baisse dans plusieurs régions du nord. Les températures varieront entre 14 et 20 degrés sur le littoral, offrant une ambiance relativement fraîche mais supportable.

Dans les régions intérieures, les maximales oscilleront entre 10 et 18 degrés. L’air paraîtra plus vif, surtout en matinée et en soirée. Une veste ne sera pas de trop pour ceux qui démarrent tôt.

Au sud, malgré les vents actifs, les températures pourront atteindre 22 degrés. La douceur persistera donc dans ces régions, même si le sable et les rafales influenceront le ressenti.

En résumé, la météo en Algérie ce lundi 23 février imposera un double visage : vents et sable au sud, nuages et pluies orageuses au nord. Une journée dynamique qui demande attention et adaptation, mais rien d’inhabituel pour cette période de l’année. Le ciel bouge, les conditions évoluent ; à chacun d’ajuster son programme en conséquence.