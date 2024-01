La météo en Algérie ce lundi 22 janvier : à quelles prévisions s’attendre aujourd’hui ?

Après quelques jours marqués par des précipitations, une tendance à la stabilisation des conditions météorologiques se dessine. Dans le présent article, plongez dans les détails des prévisions météo pour ce lundi, afin de mieux vous préparer en conséquence. Explorez les nuances de la journée à venir et adaptez vos plans en fonction des conditions météorologiques !

Dans le panorama météorologique projeté par l’Office National de la Météorologie (ONM) pour cette journée du lundi 22 janvier 2024, une tendance à la clémence atmosphérique se dessine sur les régions Nord du pays. Le ciel s’annonce majoritairement dégagé, offrant une toile de fond lumineuse sur la plupart des zones, bien que quelques nuages passagers viennent ponctuer l’horizon du côté Est.

Quant aux températures maximales attendues, elles suivront une amplitude confortable, oscillant entre 15 et 20 °C sur les régions côtières. Pour les régions intérieures, une variation thermique entre 10 et 18 °C sera au rendez-vous aujourd’hui.

Ainsi, El Tarf et Skikda peuvent s’attendre à des températures de 15 °C, tandis que Tipaza et Béjaia connaîtront des conditions légèrement plus douces avec 16 °C. La ville d’Oran affichera une agréable journée avec une température maximale de 19 °C.

En explorant davantage les nuances thermiques, Tebessa débutera sa journée avec une température de 11 °C, Guelma à 14 °C, et Mascara et Blida à 16 °C. Chlef, quant à elle, connaîtra une journée plus tempérée avec une maximale de 18 °C.

Bulletin Météo Algérie du 22 janvier : quel temps fera-t-il au Sud du pays ?

En outre, les régions sahariennes se distinguent par des passages nuageux anticipés, parfois densément concentrés sur le Nord du Sahara et les oasis, avec la possibilité de faibles précipitations sur le Nord du Sahara, s’améliorant à partir de l’après-midi.

Pour les autres contrées de notre grand Sud, l’ONM annonce une prédominance d’un ciel dégagé à partiellement voilé, conférant une atmosphère lumineuse et stable sur l’ensemble de ces zones. Cette configuration météorologique offre une diversité visuelle, allant du ciel limpide à une légère couverture nuageuse, ajoutant ainsi une touche pittoresque aux paysages.

S’agissant des températures projetées, une gamme étendue variant entre 15 et 32 °C marquera les régions sahariennes ce lundi. Laghouat débutera la journée avec une température de 15 °C, Ghardaia affichera une maximale de 17 °C, tandis qu’Illizi connaîtra des conditions relativement plus douces avec une température maximale de 23 °C.

Alerte Météo Algérie : vent violent et vent de sable dans différentes régions !

Par ailleurs, il est important de souligner que les services de Météo Algérie ont émis une alerte de vigilance jaune pour les wilayas de Timimoun, In Salah, Adrar et Bordj Badji Mokhtar, signalant la possibilité de conditions météorologiques particulières. Cette vigilance concerne spécifiquement les risques de « vent violent » et de « vent de sable ».

Ainsi, les habitants de ces régions sont invités à rester informés et à prendre les précautions nécessaires face à ces conditions atmosphériques potentiellement agitées. Cette vigilance renforcée souligne l’importance d’une préparation adéquate pour faire face aux variations météorologiques et garantir la sécurité des résidents dans les zones concernées.