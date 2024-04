La météo en Algérie ce lundi 22 avril : quel temps faut-il prévoir aujourd’hui ?

Préparez-vous à anticiper les changements météorologiques de ce lundi 22 avril 2024, car la pluie pourrait faire son retour dans certaines régions du pays. Dans cet article, nous vous fournirons toutes les informations nécessaires pour mieux planifier vos activités en fonction des prévisions météorologiques.

Selon le bulletin météo de l’Office National de la Météorologie (ONM), des nuages se formeront progressivement sur les régions côtières et intérieures, devenant de plus en plus denses dans le Centre et l’Est du pays à partir de l’après-midi, accompagnés de quelques averses locales.

Les pluies pourraient même prendre un caractère d’averses sur le Centre en fin de soirée et durant la nuit. Sur les hauts plateaux et dans les Aurès, un ciel partiellement voilé sera prédominant, mais quelques orages pourraient se développer en fin d’après-midi et en soirée, entraînant localement des précipitations, notamment dans la région des Aurès.

En ce qui concerne les régions sahariennes, les prévisions de Météo Algérie prévoient un ciel dégagé à partiellement voilé en général, avec toutefois quelques passages nuageux prévus dans la région de Béchar et dans le Nord Sahara.

Concernant les températures maximales pour ce 22 avril, le thermomètre affichera des valeurs oscillant entre 18 °C et 22 °C sur les régions côtières. Alors que dans les régions intérieures, les températures seront légèrement plus élevées, variant entre 16 °C et 26 °C. En revanche, dans les régions sahariennes, la chaleur sera plus intense avec des températures allant de 24 °C à 42 °C.

Alerte météo en Algérie : persistance des vents violents ce lundi !

Les préoccupations météorologiques ne se limitent pas seulement aux températures et aux précipitations. En effet, selon les services de l’Office National de la Météorologie (ONM), des conditions météorologiques spéciales sont à prévoir dans certaines régions du Sud-Est du pays pour ce 22 avril.

En effet, l’ONM a émis une vigilance jaune pour signaler des risques de « vents violents » et de « vents de sable » persistants au niveau de ces régions. Ces conditions météorologiques concernent spécifiquement trois wilayas, à savoir Touggourt, El Oued et Ouargle. Il est donc impératif de rester vigilant et de prendre les précautions nécessaires pour faire face à ces conditions potentiellement dangereuses. Les vents violents peuvent entraîner des perturbations sur les routes, tandis que les vents de sable peuvent réduire considérablement la visibilité, augmentant ainsi les risques d’accidents.

