La météo en Algérie ce lundi 16 juin : forte chaleur attendue dans plusieurs régions

La chaleur continue de s’imposer sur une large partie du pays en ce lundi 16 juin 2025. L’Office national de la météorologie (ONM) prévoit un temps lourd, notamment sur les régions côtières de l’est et jusqu’au sud du pays. Dans cet article, découvrez les prévisions météo détaillées de la journée !

Dès les premières heures de la journée, les températures s’annoncent élevées sur les wilayas de Skikda, Annaba et El Tarf, classées en vigilance jaune par Météo Algérie. La chaleur grimpe aussi progressivement en direction du sud, atteignant les régions situées entre la frontière algéro-malienne et le centre du Sahara, où un pic thermique est attendu dans l’après-midi.

🟢 À LIRE AUSSI : Un missile « made in Algeria » s’élève à plus de 3 300 mètres dans le ciel du Texas

Malgré la chaleur ambiante, le ciel se montre généralement dégagé à partiellement voilé sur la majorité des régions nord du pays. Toutefois, les habitants de l’intérieur de l’ouest et du centre-ouest doivent s’attendre à quelques passages nuageux plus marqués, pouvant s’accompagner de pluies locales, parfois orageuses selon l’ONM.

Dans les régions sahariennes, les contrastes météorologiques demeurent importants. Un temps nuageux, ponctué de pluies et d’orages, s’installera sur les régions de l’extrême est et ouest du Sahara, alors que le reste des régions sahariennes bénéficiera d’un ciel dégagé à partiellement voilé.

Par ailleurs, l’ONM maintient une vigilance jaune “pluie” et “orage” sur plusieurs wilayas du sud et de l’intérieur, notamment Sidi-Bel-Abbès, Tissemsilt, In Guezzam, Laghouat, Relizane, Bordj Badji Mokhtar, Tiaret, Tamanrasset, In Salah, Tlemcen, El Bayadh, Aïn Defla, Médéa, Adrar, Saïda, Naâma, Mascara et Blida.

En somme…

Face à ces conditions météorologiques contrastées, il reste essentiel d’adapter ses activités en conséquence. En cas de forte chaleur, il est recommandé de s’hydrater régulièrement, de limiter les sorties durant les heures les plus chaudes et de privilégier les endroits ombragés ou climatisés.

Bac 2025 : deuxième journée d’épreuves pour les 878 857 candidats à travers le pays

Les examens du baccalauréat 2025 se poursuivent ce lundi 16 juin dans tout le territoire national. Pour cette session, pas moins de 878 857 candidats passent leurs examens. Parmi eux, on compte environ 330 000 candidats libres et 548 000 élèves scolarisés, répartis sur 2 964 centres à travers le pays.

Afin de garantir le bon déroulement de cette échéance décisive, le ministère de l’Éducation nationale a mobilisé 308 000 encadreurs. Le dispositif déployé vise à offrir des conditions optimales à chaque candidat, dans un climat propice à la concentration et à l’équité.

🟢 À LIRE AUSSI : La Gendarmerie nationale réagit à une vidéo controversée : « Un acte isolé, fermement condamné »

Le baccalauréat de cette année couvre sept filières, à savoir : lettres et philosophie, langues étrangères, sciences expérimentales, gestion-économie, et la filière arts avec ses spécialités – musique, cinéma-audiovisuel, théâtre et arts plastiques. La filière math-techniques, quant à elle, se décline en quatre branches : génie mécanique, génie électrique, génie civil et génie des procédés.

Dimanche, depuis Alger, le ministre de l’Éducation nationale, Mohamed Seghir Sadaoui, a donné le coup d’envoi officiel de l’examen. Lors d’une conférence de presse tenue dans la matinée, il a fait part de la mobilisation de tous les moyens humains et matériels pour assurer le bon déroulement des épreuves dans l’ensemble des centres.

🟢 À LIRE AUSSI : BAC 2025 et coupure d’internet : les précisions du ministre de l’Éducation

Dans une allocution télévisée diffusée samedi soir, le ministre a tenu à rassurer les élèves et leurs familles, précisant que les sujets concernent exclusivement les cours dispensés durant l’année, tout en restant accessibles à un élève moyen bien préparé. Il a également encouragé les candidats à faire preuve de confiance, de calme et de concentration, rappelant que le plus important, au-delà des résultats, reste l’effort et la persévérance.