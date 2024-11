La météo en Algérie ce lundi 11 novembre : pluies persistantes dans plusieurs wilayas du pays !

Les prévisions météo de ce lundi 11 novembre annoncent des pluies soutenues et un ciel couvert dans plusieurs régions du pays, avec des températures en baisse qui accentuent le froid en ce début de semaine. L’Office National de la Météorologie (ONM) a émis plusieurs bulletins météo spéciaux (BMS) pour alerter sur les conditions climatiques de la journée.

Dans les régions Ouest, un ciel passagèrement nuageux dominera, accompagné de quelques pluies locales. Ces précipitations prendront parfois la forme d’averses orageuses, notamment sur l’est de cette zone.

Sur les régions Centre et Est, les conditions météorologiques s’annoncent plus agitées. Les zones côtières et intérieures connaîtront un ciel souvent nuageux, avec des averses parfois orageuses. Ces pluies seront particulièrement soutenues sur les côtes, renforçant la sensation de froid dans ces régions.

Sur les hauts plateaux et la région des Aurès, le ciel restera partiellement nuageux, avec des pluies éparses, parfois sous forme d’averses orageuses. Une amélioration est attendue en fin de soirée dans la région des Aurès. Enfin, dans les régions sahariennes, le ciel se montrera dégagé à partiellement voilé, avec des températures plus douces, contrastant avec le reste du pays.

Par ailleurs, les températures maximales pour ce lundi oscilleront entre 16 et 22 °C sur les régions côtières, entre 13 et 22 °C sur les zones intérieures et les hauts plateaux et entre 19 et 33 °C sur les régions sahariennes.

BMS en Algérie : vigilance « rouge » et « orange » pour pluies dans plusieurs régions !

L’Office National de la Météorologie (ONM) a émis un Bulletin Météo Spécial (BMS) de niveau 3, de couleur rouge, en raison des fortes pluies qui persistent dans plusieurs wilayas. Ce BMS concerne les régions de Boumerdès, Tizi Ouzou, Béjaïa et Jijel.

La quantité de précipitations pourrait atteindre, voire dépasser, les 60 mm. Cette alerte météo rouge, qui est en vigueur depuis hier à 18h00, restera valable aujourd’hui jusqu’à 06h00.

En outre, deux autres alertes météo de niveau orange demeurent en vigueur ce lundi 11 novembre. La première couvre les wilayas de Boumerdès, Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf. Dans ces régions, les quantités de pluie varieront entre 40 et 60 mm, avec des cumuls pouvant localement atteindre ou dépasser les 80 mm.

La seconde alerte concerne Tipaza, Alger et Blida, où les précipitations pourraient osciller entre 20 et 40 mm, avec des pointes allant jusqu’à 50 mm par endroits. L’ONM appelle à la prudence face à ces conditions météorologiques intenses, qui peuvent perturber les déplacements.