La météo en Algérie ce jeudi 8 février : découvrez le temps et les températures du jour !

Alors que la semaine touche déjà à sa fin, les regards se tournent vers le ciel qui nous réserve son lot de surprises, car les prévisions météorologiques annoncent un changement majeur dans le temps. Dans cet article, plongez dans le bulletin météo de ce jeudi 8 février 2024 pour découvrir ce que vous réserve la météo.

D’après les prévisions de Météo Algérie, une importante baisse de la pression atmosphérique supérieure se dessine à l’horizon, laissant présager l’arrivée imminente d’une masse d’air relativement froide sur le Nord du pays. Ce changement météorologique débutera par les régions de l’Ouest et du Centre avant de s’étendre vers les régions de l’Est dès ce vendredi après-midi.

Cette évolution météo annoncera le retour de la pluie, parfois sous forme d’orages, qui pourraient localement s’accompagner de chutes de grêle, notamment le samedi dans les régions du Centre. De plus, des chutes de neige sont attendues dès samedi soir sur les sommets des montagnes au Centre du pays. Alors qu’à l’Est, le temps évoluera progressivement pour devenir pluvieux, parfois sous forme d’averses, dès ce vendredi après-midi.

Météo Algérie : quel temps fera-t-il ce jeudi 8 février ?

Le jeudi 8 février s’annonce comme une journée de contrastes météorologiques à travers le territoire national. Au Nord du pays, un ciel voilé sera au rendez-vous sur les régions du Centre et de l’Ouest, tandis qu’un ciel couvert marquera l’extrême Ouest. En revanche, à l’Est, un ciel généralement dégagé prévaudra. Dans le Sud du pays, un ciel voilé recouvrira l’extrême Sud et l’Ouest du Sahara, tandis qu’un ciel dégagé dominera les autres régions sahariennes.

En ce qui concerne les températures, des variations sont à prévoir. Les maximales oscilleront entre 19 °C et 26 °C sur les régions côtières, entre 15 °C et 25 °C sur les régions intérieures et entre 20 °C et 28 °C sur les régions sahariennes. Les prévisions météo des services de de l’ONM détaillent les températures dans différentes villes du pays. Ainsi, Jijel affichera 19 °C, Skikda 21 °C, Alger et Tenes 22 °C, et Tlemcen atteindra 26 °C. D’autres villes telles que Sétif et Batna connaîtront des températures autour de 18 °C, tandis que Bouira affichera 21 °C et Chlef ainsi que Mascara 24 °C. Enfin, Djanet enregistrera 21 °C, Biskra 23 °C, et Tindouf 24 °C.