La météo en Algérie ce jeudi 4 avril : temps printanier en vue pour cette fin de semaine

Alors que la semaine tire lentement à sa fin, un temps printanier continue d’enlacer différentes régions du pays, accompagné d’une hausse des températures, propice à un week-end ensoleillé et agréable pour les activités en extérieur. Ainsi, les dernières prévisions de Météo Algérie laissent entrevoir un tableau météo encourageant pour les jours à venir !

Selon le bulletin de Météo Algérie pour ce jeudi 4 avril, un temps relativement chaud marquera les régions de l’intérieur Ouest et Centre-Ouest du pays. D’ailleurs, les prévisions météo du jour indiquent que sur les régions côtières, les températures maximales devraient osciller entre 21 °C et 26 °C. Tandis que dans les régions intérieures, les températures varieront entre 23 °C et 30 °C. Quant aux régions sahariennes, les prévisions annoncent des températures allant de 29 °C à 42 °C.

Pour ce qui est du ciel, les prévisions météo de cette fin de semaine prévoient un ciel dégagé à partiellement voilé sur les régions Nord du pays. En revanche, dans les régions sahariennes, Météo Algérie annonce un ciel généralement dégagé à partiellement voilé, mais souvent voilé à localement nuageux sur le Sahara Central et le Sahara oriental, avec le développement possible de quelques foyers orageux isolés en après-midi/soirée.

À LIRE AUSSI :

>> Selon Bonatiro et Sirius, les Algériens fêteront l’Aïd El-Fitr en ce jour !

Alerte météo : vents violents persistants dans ces wilayas !

Il est également important de noter que l’Office National de la Météorologie (ONM) a émis une alerte de vigilance jaune pour « vent violent » et « vent de sable » dans plusieurs wilayas de notre grand Sud. En effet, il s’agit des wilayas suivantes : OUARGLA, EL-OUED, TIMIMOUN, GHARDAÏA, TOUGGOURT, IN-SALAH, ILLIZI, EL-MENIAA et ADRAR. Cette alerte souligne la nécessité d’être prudent, en particulier pour les conducteurs automobiles, en raison des possibles soulèvements de sable qui pourraient réduire la visibilité sur les routes.

En somme, malgré ces petites nuances météorologiques, le week-end s’annonce prometteur pour profiter des activités en plein air et des soirées ramadanesques qui animent les différentes villes du pays. Toutefois, il est recommandé de rester informé des mises à jour météorologiques locales pour mieux planifier vos sorties et vos déplacements, tout en prenant les précautions nécessaires face aux conditions météorologiques changeantes.

À LIRE AUSSI :

>> Horaires de l’imsak et de l’iftar du jeudi 25 Ramadan (04 avril 2024)