La météo en Algérie ce jeudi 31 juillet : vigilance face à la canicule et aux vagues dangereuses

La fin du mois de juillet s’annonce agitée sur le plan météorologique en Algérie. Alors que la chaleur extrême continue d’accabler le sud du pays, plusieurs régions intérieures seront touchées par des orages. Sur les côtes, la mer se montrera particulièrement dangereuse, avec des vagues pouvant atteindre plus de deux mètres.

Ce jeudi 31 juillet, la canicule persistera dans les wilayas de Tindouf, Adrar, Bordj Badji Mokhtar et In Salah, où les températures dépasseront largement les normales saisonnières. Pendant ce temps, le ciel se couvrira au-dessus d’autres régions du pays, notamment dans les wilayas d’In Guezzam, Tébessa, Khenchela, Batna, M’Sila, Djelfa, Tamanrasset et Laghouat, où des orages parfois intenses seront au rendez-vous durant l’après-midi et en soirée.

Les conditions en mer ne seront pas plus clémentes. Une houle dangereuse est à prévoir tout au long de la journée sur plusieurs régions côtières. À partir de 18h, les côtes de Bousfer, Oran, Arzew, Mostaganem, Ténès, Alger et Dellys seront exposées à une mer très agitée. Les vagues y atteindront entre 1,5 et 2 mètres, avec des pics pouvant frôler localement les 2,5 mètres entre Arzew et Dellys.

D’autres régions du nord feront également face à cette forte houle. Les rivages de Marsa Ben M’Hidi, Ghazaouet, Béni Saf et Bousfer verront la mer se lever dès 15h cet après-midi, et ce jusqu’à 3h du matin le lendemain. Dans ces régions, les vagues atteindront jusqu’à 1,5 mètre de hauteur, rendant la navigation périlleuse et les activités balnéaires risquées.

Séisme de magnitude 8,8 au large de la Russie : alerte au tsunami dans tout le Pacifique

Un puissant séisme de magnitude 8,8 a secoué le Pacifique dans la nuit du mardi 29 au mercredi 30 juillet, au large de la péninsule du Kamtchatka, en Russie. Ce tremblement de terre, le plus fort enregistré dans cette région depuis 1952, a immédiatement déclenché une série d’alertes au tsunami dans plusieurs pays riverains.

Selon l’Institut américain de géophysique (USGS), la secousse est survenue à 23h25 GMT, à environ 126 km de Petropavlovsk-Kamtchatski, capitale régionale, et à une profondeur de 20,7 km. L’USGS a d’abord évalué la magnitude à 8,7 avant de la réviser à la hausse.

Des vagues pouvant atteindre jusqu’à trois mètres pourraient frapper certaines côtes du bassin pacifique, notamment en Russie et au Japon, où les autorités ont pris des mesures préventives. En Russie, la ville de Severo-Kourilsk, située dans le nord de l’archipel des Kouriles, a déjà subi des inondations à la suite de la montée des eaux.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent des immeubles envahis par les eaux, témoignant de la violence du phénomène. L’événement a également entraîné des alertes dans une large partie de la zone pacifique, à l’instar du Japon, en raison du risque de propagation des vagues sur de longues distances.