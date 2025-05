La météo en Algérie ce jeudi 29 mai : alerte pluies, orages et vents violents dans ces régions !

Alors que le mois de mai touche à sa fin, l’Algérie reste partagée entre deux ambiances météorologiques distinctes. Tandis que le nord du pays profite d’un temps quasi estival, avec un ciel clair et des températures agréablement chaudes, le sud fait face à une instabilité marquée, rythmée par des vents violents, des orages et des soulèvements de sable. Tour d’horizon des prévisions météo détaillées de ce jeudi 29 mai 2025.

Les services de Météo Algérie annoncent pour ce jeudi un ciel généralement dégagé sur l’ensemble des régions nord du pays. Les wilayas côtières et les Hauts Plateaux profiteront d’un temps clément, avec une atmosphère lumineuse et des températures dignes d’un début d’été.

Une légère couverture nuageuse pourrait toutefois s’inviter dans certaines régions de l’intérieur de l’ouest, sans conséquences majeures sur le temps général. Le mercure continuera de grimper dans des valeurs habituelles pour la saison, renforçant la sensation de chaleur déjà bien installée.

Alerte météo en Algérie : fortes rafales, orages et poussières au sud !

Au sud, le tableau météorologique change radicalement. Le ciel se couvre progressivement, notamment sur le nord du Sahara et le Sahara central, où des passages nuageux voilés domineront l’atmosphère.

Dans l’extrême sud du pays, ainsi que dans le nord du Sahara occidental, les conditions deviennent plus instables. Des orages localisés et de faibles précipitations sont à prévoir dans ces régions, souvent accompagnés de vents violents soulevant de la poussière, ce qui pourrait perturber la visibilité et compliquer la circulation routière.

Face à ces conditions, l’Office National de la Météorologie (ONM) a émis plusieurs bulletins de vigilance. Les wilayas d’In Salah, Adrar, Tamanrasset et Djanet sont ainsi placées en vigilance jaune pour vents forts, vents de sable, orages et pluies sporadiques.

Deux secousses telluriques enregistrées en Algérie ces dernières 24 heures

L’activité sismique s’est manifestée à nouveau en Algérie. Deux légers tremblements de terre ont secoué à quelques heures d’intervalle les wilayas de Tizi Ouzou et Oran, selon les données du Centre de Recherche en Astronomie, Astrophysique et Géophysique (CRAAG).

La première secousse a été ressentie mercredi 6 août 2025 à 15h38, dans l’ouest du pays. Le CRAAG a confirmé qu’un séisme de magnitude 3,3 sur l’échelle ouverte de Richter a touché la wilaya d’Oran, avec un épicentre localisé à 26 km au nord-ouest de la commune d’Arzew, en pleine mer.

Quelques heures plus tard, une deuxième secousse a secoué la région de la Kabylie. Ce jeudi 7 août à 03h52 du matin, un tremblement de terre d’une magnitude de 3,4 a été enregistré dans la wilaya de Tizi Ouzou. Les instruments du CRAAG ont détecté son épicentre à 6 km à l’ouest de Beni Douala, une localité située au sud du chef-lieu de la wilaya.