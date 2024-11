La météo en Algérie ce jeudi 21 novembre : vents violents attendus dans ces régions !

En cette fin de semaine, la météo offre un mélange de stabilité et d’instabilité à travers différentes régions du pays. Alors que certaines régions bénéficieront d’un temps calme, d’autres devront composer avec des vents violents, comme l’indiquent les prévisions des services de l’Office National de la Météorologie (ONM).

Selon le bulletin météo de ce jeudi 21 novembre, des vents forts affecteront les wilayas de Laghouat, M’Sila, Djelfa et Biskra. Ces régions ont été placées en vigilance jaune, appelant à une prudence accrue face à ces conditions météorologiques potentiellement dangereuses.

Quelle météo prévoir en Algérie ce jeudi 21 novembre ?

Pour les régions Nord, la journée sera marquée par un ciel dégagé à partiellement voilé, offrant une relative stabilité. Cependant, les régions côtières du Centre-Est et de l’Est pourraient connaître quelques passages nuageux durant la journée, avec une possibilité de pluies éparses.

Du côté des régions sahariennes, le ciel restera globalement dégagé à partiellement voilé, garantissant une météo plutôt calme.

Qu’en est-il des températures du jour ?

Les températures maximales, quant à elles, varient selon les régions. Sur les régions côtières, le thermomètre affichera entre 20 et 25 °C. Dans les régions intérieures et les Hauts Plateaux, les valeurs oscilleront entre 15 et 24 °C. Enfin, les régions sahariennes enregistreront des températures plus élevées, comprises entre 22 et 33 °C.

Une conjonction céleste entre la Lune et Mars illumine le ciel !

Ce mercredi 20 novembre 2024, un événement astronomique remarquable a clôturé les phénomènes célestes marquants de ce mois de novembre. Dès 22h, les amateurs d’astronomie ont pu admirer une conjonction spectaculaire entre la Lune gibbeuse décroissante et la planète Mars. Ce rapprochement visuel sera visible à l’œil nu en direction de l’horizon Nord-Est, offrant un spectacle unique pour les observateurs.

À son moment de rapprochement maximal, la distance apparente entre la Lune et Mars sera de seulement 1,8° de centre à centre, créant une configuration fascinante dans le ciel nocturne. Ce faible écart a rendu l’événement particulièrement attrayant pour ceux qui s’intéressent à l’observation des astres.

Le Centre de Recherche en Astronomie, Astrophysique et Géophysique (CRAAG) a confirmé cette conjonction dans une publication sur sa page Facebook. La Lune, illuminée à 79,9 %, a accompagné Mars, identifiable grâce à sa teinte rougeâtre et sa magnitude brillante de -0,3. Cette luminosité exceptionnelle augmentera la visibilité de la planète, rendant cette rencontre cosmique encore plus captivante pour les amateurs et curieux.