La météo en Algérie ce jeudi 17 octobre : nuages, orages… Fin de semaine pluvieuse en vue !

En cette fin de semaine, le mercure amorce une baisse après une période de chaleur intense qui a frappé plusieurs régions du pays. Les prévisions de Météo Algérie pour ce jeudi 17 octobre 2024 annoncent une accalmie relative des températures, mais la pluie persistera, accompagnée d’orages isolés dans certaines wilayas.

Après une semaine caniculaire, les températures baissent progressivement. Selon le bulletin météo du jour, les maximales oscilleront entre 22 et 28 °C sur les régions côtières, tandis qu’elles varieront de 19 à 31 °C sur les régions intérieures. Les régions sahariennes connaîtront des écarts plus marqués, avec des températures maximales comprises entre 27 et 42 °C.

Météo Algérie : quel temps fera-t-il ce jeudi 17 octobre ?

D’après Météo Algérie, les régions Ouest du pays connaîtront des passages nuageux, localement denses, entraînant des pluies sur les régions côtières et intérieures. Ces conditions s’amélioreront progressivement en fin de journée.

Dans les régions du Centre et de l’Est, un ciel passagèrement nuageux prévaudra aussi avec des averses parfois orageuses pouvant affecter principalement les régions côtières et intérieures.

En ce qui concerne les régions sahariennes, le bulletin météo de ce jeudi prévoit un ciel dégagé à partiellement voilé dans l’ensemble. Quelques passages nuageux sont à prévoir sur la région de Béchar, le Nord Sahara et la région des Oasis. Durant l’après-midi, des nuages se développeront dans l’extrême Sud, avec un risque d’orages isolés par endroits.

Alerte météo en Algérie : pluies et orages attendus dans ces wilayas !

En outre, il convient de noter que les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) ont placé plusieurs wilayas du pays en vigilance jaune pour des risques de pluie et d’orage.

Cette alerte météo de niveau 1 concerne principalement les wilayas d’Alger, Tipaza, Tissemsilt, Laghouat, M’Sila, Tiaret, Tamanrasset, Tizi-Ouzou, Chlef, Djanet, Djelfa, Illizi, El-Bayadh, Aïn-Defla, Médéa, Boumerdès, Bouira et Blida.

Ainsi, un temps relativement capricieux marquera les prévisions météo de cette fin de semaine, avec une légère baisse du mercure et un ciel généralement voilé sur la majore partie du territoire national, avec des averses de pluies, parfois orageuses, affectant certaines régions du pays.