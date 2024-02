La météo en Algérie ce jeudi 15 février : découvrez le temps et les températures du jour

La semaine tire sa révérence avec un climat stable et relativement chaud, accompagné d’une légère hausse des températures. Dans cet article, explorez ce que vous réserve la météo pour ce jeudi 15 février 2024 et commencer à préparer votre week-end !

Dans son bulletin météo de ce jeudi, l’Office National de la Météorologie (ONM) prévoit un ciel le plus souvent voilé sur les régions Nord du pays. Cependant, il convient de noter qu’un ciel de plus en plus couvert se dessinera dans l’Ouest à partir de la soirée, accompagné de quelques précipitations sur les zones côtières et proches des côtes.

Par ailleurs, du côté des régions sahariennes, Météo Algérie annonce un ciel le plus souvent voilé sur le Bécharois, le Nord Sahara, les oasis et le Sahara oriental, tandis qu’un ciel généralement dégagé prévaudra sur les autres régions. Ces prévisions météorologiques détaillées vous permettront de mieux planifier vos activités en tenant compte des conditions climatiques prévues pour cette journée.

Météo Algérie : temps relativement chaud attendu ce jeudi !

En outre, il est important de souligner que l’Office National de la Météorologie (ONM) prévoit le maintien d’un temps relativement chaud ce jeudi 15 février dans les régions côtières et intérieures de l’Ouest et du Centre-Ouest du pays. Les températures maximales varieront entre 20 °C et 26 °C le long des côtes, entre 20 °C et 29 °C à l’intérieur et entre 21 °C et 35 °C dans les régions sahariennes.

Ainsi, le mercure affichera 20 °C à Tenes, 23 °C à Skikda et à Jijel, 25 °C à Alger et 26 °C à Tlemcen. De plus, le thermomètre indiquera aujourd’hui 22 °C à Djelfa, 24 °C à Guelma, Bouira et Tiaret, ainsi que 26 °C à Chlef et à Béchar et enfin 28 °C à Timimoun.

Dans ce même sillage, il convient de noter que les services de Météo Algérie ont placé en vigilance jaune « vent violent » et « vent de sable » les wilayas de Laghouat, El Bayadh et Naama. La prudence reste donc de mise, particulièrement pour les conducteurs.