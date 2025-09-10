La météo en Algérie ce jeudi 11 septembre : quel temps prévoir pour cette fin de semaine ?

La semaine s’achève et le week-end approche à grands pas. Avant d’organiser vos sorties ou vos déplacements, il reste essentiel de consulter les prévisions météo afin d’éviter les mauvaises surprises. Ce jeudi 11 septembre, le temps s’annonce globalement clément sur une grande partie du pays, mais certaines régions devront composer avec des passages nuageux, de la pluie et même quelques foyers orageux.

D’après le bulletin de l’Office national de la météorologie (ONM), un ciel généralement dégagé dominera la majorité des régions nord du pays. Toutefois, les régions côtières et intérieures de l’est connaîtront, dès la matinée, des passages nuageux accompagnés localement de pluies éparses. Durant la nuit, les régions proches du littoral pourraient être affectées par du brouillard et de nouveaux nuages, réduisant la visibilité sur certaines routes.

Au sud du pays, le temps restera globalement calme avec un ciel clair à partiellement voilé. Mais l’après-midi et la soirée connaîtront des orages isolés le long de la frontière algéro-malienne, notamment vers Adrar et Tindouf. Ces perturbations pourraient donner lieu à des pluies locales, parfois intenses sur de courtes durées.

Côté températures, les maximales varieront entre 27 et 33 °C sur les régions côtières, 23 à 36 °C dans les zones intérieures et 31 à 44 °C dans le Sahara. Des contrastes qui traduisent bien la diversité climatique du territoire à cette période de l’année.

Alerte météo : vigilance « jaune » pour pluies et orages

Par ailleurs, l’ONM a placé plusieurs wilayas en vigilance jaune pour risques de pluies et d’orages. Cette alerte de niveau 1 concerne les wilayas de Souk-Ahras, Bordj-Badji-Mokhtar, Oum El-Bouaghi, Tébessa, Guelma, In-Salah, El-Tarf et Adrar. Les habitants de ces régions doivent faire preuve de prudence, notamment lors des déplacements routiers.

Avec ce mélange entre éclaircies, nuages et épisodes orageux localisés, la journée de jeudi s’annonce contrastée. Un temps qui rappelle qu’en cette période de transition vers l’automne, les caprices du ciel restent imprévisibles et nécessitent de rester attentif aux bulletins de Météo Algérie.

