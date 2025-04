La météo en Algérie ce jeudi 10 avril : temps capricieux attendu en cette fin de semaine !

Alors que le week-end approche, le temps reste instable et contrasté à travers le pays. Ce jeudi 10 avril, les prévisions météo annoncent une journée placée sous le signe de la prudence, notamment en raison des vents violents et des perturbations locales.

Sur les régions nord du pays, le ciel s’annonce partiellement couvert dans l’ensemble. Des passages nuageux plus marqués toucheront particulièrement l’est du pays, où l’ambiance pourrait se montrer plus grise. À l’ouest, le vent se lève avec force : des rafales puissantes sont attendues, rendant les déplacements parfois délicats.

Dans notre grand sud, le ciel ne présentera pas le même visage d’une région à l’autre. Le Sahara occidental se réveillera sous un ciel bien couvert, tandis que de forts vents balaieront aussi bien le nord saharien que le Sahara oriental. Les autres régions du sud profiteront d’un ciel plus clément, partiellement voilé à dégagé, offrant une météo plus stable et plus douce.

Alerte météo en Algérie : pluies et orages prévus dans ces régions !

Face à ces conditions variées, l’Office National de la Météorologie (ONM) a émis plusieurs bulletins de vigilance jaune, de niveau 1, pour des risques de pluies et d’orages dans les wilayas de Béni-Abbès, Tindouf et Béchar. Ces alertes appellent à la prudence, surtout dans les zones concernées par de potentielles précipitations et des phénomènes orageux soudains.

Pour profiter pleinement du week-end qui s’annonce, il vaut mieux consulter régulièrement les mises à jour météorologiques de l’ONM et adapter ses plans en conséquence. La météo reste changeante, et certaines régions pourraient connaître des retournements de situation en quelques heures seulement.

Point météo : le phénomène La Niña s’est-il achevé ?

Le phénomène climatique La Niña semble vivre ses derniers instants. Les eaux de l’océan Pacifique équatorial amorcent un lent réchauffement, signalant une transition imminente vers une phase neutre, attendue dès ce mois d’avril. Cette nouvelle configuration climatique pourrait durer tout l’été et impacter directement les pluies saisonnières, la température et la fréquence des cyclones tropicaux.

Le Climate Prediction Center (CPC) a confirmé que La Niña était toujours active début mars, bien que nettement affaiblie. L’anomalie thermique observée dans l’océan est passée de 0,0 °C à +0,3 °C, indiquant un basculement progressif vers la neutralité. Cependant, à la fin mars, un renforcement des vents d’est a brièvement ravivé l’intensité du phénomène.

En parallèle, un El Niño côtier, qui s’était formé au large des côtes équatoriennes et péruviennes, a perdu de sa force au cours de la dernière semaine de mars. Pourtant, ces derniers jours, les températures de surface ont de nouveau augmenté. Ces variations rapides rendent la situation instable, bien que la neutralité climatique semble inévitable à court terme.

Quelle tendance pour les prochains mois ?

Selon l’Institut international de recherche sur le climat et la société (IRI), la probabilité d’entrée en phase neutre en avril atteint 90 %. Ce scénario se prolongerait pendant l’été, avec des probabilités oscillant entre 65 et 45 %, avant de retomber à 40 % à l’automne.

Les modèles climatiques – dynamiques comme statistiques – indiquent que les températures resteront dans une zone neutre (entre +0,5 °C et -0,5 °C) durant l’été. Pour l’automne et l’hiver, une légère tendance Niña pourrait se dessiner, avec un risque minime de retour à El Niño.

Dans ce contexte, la saison des pluies 2025 ainsi que la fréquence et l’intensité des cyclones tropicaux pourraient être largement influencées par cette neutralité climatique.

D’ici à la fin avril, les conditions météorologiques continueront de refléter les derniers effets de La Niña, combinés à un effondrement du vortex polaire observé en mars. À mesure que la neutralité s’installe, le climat devrait devenir plus stable, avec un potentiel accru de précipitations et une légère baisse des températures dans certaines régions.

Printemps et été 2025 : quelles sont les prévisions ?

Pour cette seconde moitié du printemps, les prévisions annoncent moins de chaleur et plus de pluie, notamment dans les régions du nord, du centre, de l’est et du sud-est. Dès la deuxième semaine d’avril, l’arrivée d’un air polaire-arctique pourrait toucher plusieurs États, de Chihuahua à Tamaulipas, et jusqu’à Mexico, déclenchant des averses parfois marquées.

En mai, les derniers fronts froids entreront en conflit avec la chaleur tropicale, créant des orages puissants, parfois accompagnés de grêle. Des systèmes tropicaux précoces sont également attendus dans le sud du pays, provoquant de fortes précipitations.

Lors d’une phase neutre, le climat devient moins prévisible. En général, les pluies reviennent à un rythme habituel, les températures se modèrent, et le nombre de cyclones tropicaux se maintient dans la moyenne saisonnière.

Cependant, si la tendance bascule vers une nouvelle Niña, les mois à venir pourraient être marqués par plus de précipitations et une hausse de l’activité cyclonique dans l’Atlantique. À l’inverse, un glissement vers un El Niño – actuellement peu probable – entraînerait un été plus sec et plus chaud, avec moins de cyclones atlantiques, mais davantage dans le Pacifique.