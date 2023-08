La météo en Algérie ce jeudi 10 août : la canicule et la pluie seront au rendez-vous aujourd’hui !

Un temps assez contrasté caractérisera les prévisions météo de ce jeudi 10 août 2023, entre la canicule et la pluie qui continuent d’affecter différentes régions du pays. Dans cet article, découvrez le bulletin météo de la journée afin de mieux planifier vos activités.

Dans son bulletin météo de ce jeudi 10 août, l’Office National de la Météorologie (ONM) a prévu un ciel dégagé à partiellement voilé sur les régions Nord du pays, avec développement de quelques foyers orageux sur l’intérieur et les hauts plateaux de l’Ouest et du Centre-Ouest en après-midi/soirée pouvant engendrer quelques pluies par endroits.

Concernant les régions sahariennes, Météo Algérie a prévu un ciel souvent voilé de l’extrême Sud vers le Hoggar/Tassili et le long de la frontière algéro-malienne, avec développement de cellules orageuses isolées, engendrant des averses de pluie à partir de l’après-midi. Toutefois, la même source a aussi indiqué qu’un ciel généralement dégagé couvrira les autres régions.

D’ailleurs, il convient de noter que les services de l’ONM ont placé en vigilance jaune « pluie » et « orage » les wilayas de Djanet, Tamanrasset, In Guezzam, Bordj Badji Mokhtar, Naama, Sidi Bel Abbes et Tlemcen.

Canicule en Algérie : quelles sont les wilayas concernées ?

En outre, Météo Algérie a fait savoir qu’un temps caniculaire continuera d’affecter ce jeudi les régions proches côtières de l’Ouest et l’intérieur de l’Ouest et du Centre-Ouest. Pour rappel, deux bulletins météo spéciaux (BMS) sont en cours depuis mardi, plaçant en vigilance orange « canicule » différentes régions du pays.

En effet, le premier BMS de l’ONM place en vigilance orange « canicule » les wilayas de Mascara, le Sud de Tlemcen, Sidi Bel Abbes, Relizane, Chlef et Ain Defla. Où les températures maximales atteindront entre 43 et 45 °C et les températures minimales entre 26 et 30 °C. Tandis que la deuxième alerte de Météo Algérie concerne le Sud de Mostaganem, le Sud d’Ain Témouchent et le Sud d’Oran, et prévoit des températures maximales oscillant entre 39 et 41 °C et les températures minimales entre 24 et 28 °C.

Sur son site internet, les mêmes services ont aussi placé en vigilance jaune « canicule » les wilayas de Beni Abbes, Tindouf, Timimoun, Adrar et In Salah. Notant que les températures maximales prévues aujourd’hui atteindront entre 32 et 40 °C sur les régions côtières, entre 34 et 44 °C sur les régions intérieures et entre 35 et 47 °C sur les régions sahariennes.