La météo en Algérie ce dimanche 23 novembre : quel temps faut-il prévoir en ce début de semaine ?

Après un week-end marqué par un froid mordant et les premières chutes de neige de la saison, la question revient sur toutes les lèvres : à quelle météo faut-il s’attendre en ce début de semaine ? Les services de météorologie livrent leurs prévisions pour ce dimanche, et le pays s’apprête encore à affronter une journée fraîche et contrastée selon les régions.

Les services de météorologie annoncent une journée dominée par le froid sur plusieurs wilayas du pays. Le bulletin de ce dimanche 23 novembre dessine un tableau météorologique contrasté, où chaque région façonne sa propre ambiance entre gel matinal, nuages, éclaircies et pluies localisées.

Au Nord, la journée s’ouvrira sur un froid vif qui s’installera dès les premières heures. Les régions intérieures verront le gel se former avant le lever du soleil, un phénomène qui devient récurrent à mesure que l’hiver prend ses quartiers. Les températures matinales plafonneront difficilement au-dessus des 11 °C dans certaines localités, ce qui renforcera l’impression glaciale déjà bien ressentie ces derniers jours.

L’après-midi apportera un changement de décor. Les wilayas du Nord basculeront vers un ciel partiellement nuageux, parfois lumineux, parfois assombri selon l’évolution des masses d’air froid venues de la Méditerranée. Le contraste se fera davantage ressentir sur l’Est du pays, qui alternera entre éclaircies tenaces et ondées soudaines. Les météorologues annoncent des passages pluvieux sur Annaba et El Tarf, où des averses locales viendront rythmer une atmosphère humide et fraîche.

Les températures dans les régions côtières du Nord se stabiliseront entre 17 et 20 °C. Le vent soufflera jusqu’à 30 km/h, ce qui renforcera la sensation de froid, surtout en bord de mer où les rafales gagneront en intensité au fil de la journée. Les régions intérieures, quant à elles, afficheront des valeurs plus basses, oscillant entre 11 et 18 °C. Le froid s’ancre progressivement, signe d’une saison hivernale qui avance sans hésitation.

Météo Algérie : quel temps fera-t-il au Sud du pays ?

Pendant ce temps, le Sud évoluera dans une dynamique totalement différente. La journée s’annoncera résolument ensoleillée, avec un ciel dégagé du lever au coucher du soleil. Les températures grimperont rapidement pour atteindre entre 16 et 33 °C selon les zones. Les wilayas sahariennes profiteront d’une atmosphère douce le matin et nettement plus chaude l’après-midi. Les vents se renforceront par endroits pour atteindre 40 km/h, sans toutefois perturber le calme général qui domine cette partie du pays.

Ce dimanche illustre une fois encore la diversité climatique qui caractérise l’Algérie. Le Nord se prépare à une journée froide, changeante et parfois humide, tandis que le Sud avance vers un soleil généreux et des températures presque printanières. Les prévisionnistes recommandent de rester vigilants dans les régions exposées aux chutes de gel et aux rafales de vent, particulièrement en début de matinée.

Entre rigueur hivernale au Nord et douceur éclatante au Sud, la météo de ce dimanche confirme la transition saisonnière déjà bien engagée. Les prochains jours pourraient renforcer ces contrastes, un scénario que les spécialistes suivent avec attention.