La météo en Algérie ce dimanche 22 juin : l’été s’installe, à quel temps faut-il s’attendre ?

L’été 2025 a officiellement commencé ce samedi 21 juin à 4h42 du matin, marquant l’instant précis du solstice d’été, selon les données fournies par l’Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE). Ce phénomène astronomique, qui survient chaque année autour du 21 juin, correspond au jour le plus long de l’année dans l’hémisphère nord.

Ce dimanche, début de semaine de cette nouvelle saison, la météo affiche une certaine stabilité sur l’ensemble du territoire national. Le calme atmosphérique règne au nord du pays, où l’on enregistre un temps relativement chaud, accompagné d’un ciel clair. Seules les régions de l’est connaîtront quelques passages nuageux épars, sans réelle perturbation.

Quel temps fera-t-il au sud du pays ?

Au sud, la situation reste globalement similaire. Le ciel reste majoritairement dégagé, à l’exception de l’extrême sud où des nuages s’invitent par moments. D’ailleurs, l’Office national de la météorologie (ONM) a lancé une alerte jaune concernant des risques de pluies et d’orages, notamment dans les wilayas d’Illizi, Djanet, Tamanrasset et In Guezzam.

Avec ce début d’été plutôt calme sur la majeure partie du pays, il est possible d’envisager des activités extérieures sereinement. Mais la prudence reste de mise dans certaines régions, surtout dans le sud du pays, où les caprices du ciel peuvent surprendre.

Chaleur extrême : deux villes algériennes parmi les plus chaudes du monde

L’Algérie continue de figurer parmi les régions les plus accablées par la chaleur à l’échelle mondiale. Selon les relevés du site spécialisé Eldoradoweather, deux villes du sud du pays se sont hissées dans le classement des localités les plus chaudes de la planète durant les dernières 24 heures.

Sur ce classement, Bordj Badji Mokhtar occupe la 11ᵉ place mondiale, avec une température étouffante de 45,5 °C enregistrée dans la journée. Non loin derrière, Bidon 5 se classe 15ᵉ, atteignant 45,2 °C sous un soleil de plomb.

Ces données confirment l’intensité de la vague de chaleur qui touche une large partie du Sahara algérien en ce début d’été. Les températures extrêmes s’installent, alimentées par une dynamique atmosphérique propre à la saison, et viennent renforcer les alertes déjà émises par l’Office national de la météorologie (ONM).

Solstice d’été : pourquoi marque-t-il le jour le plus long de l’année ?

Le solstice d’été, survenu cette année le samedi 21 juin, marque un tournant astronomique important, correspondant au jour le plus long de l’année dans l’hémisphère nord. Ce phénomène se produit lorsque le Soleil atteint sa position la plus haute dans le ciel, au moment précis de son passage au zénith du Tropique du Cancer.

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, ce n’est pas le Soleil qui bouge, mais bien l’axe incliné de la Terre (de 23° par rapport au plan de son orbite) qui crée cette illusion. Résultat : les ombres se raccourcissent, le Soleil se lève au nord-est et se couche au nord-ouest, tandis que la durée de la lumière du jour atteint son maximum.

À partir du solstice, les journées commencent à raccourcir doucement, un phénomène qui s’accélère à l’approche de l’équinoxe d’automne. L’étymologie latine du mot « solstice » en témoigne, sol (soleil) et sistere (s’arrêter), soulignant ce moment d’équilibre dans le mouvement apparent de l’astre.

Enfin, la durée du jour varie selon la latitude. Plus on se rapproche du cercle polaire arctique, plus le Soleil reste visible longtemps. En Norvège, par exemple, il ne se couche plus du tout durant cette période. À l’inverse, l’Antarctique vit une nuit quasi permanente, puisque c’est l’hiver austral dans l’hémisphère sud.