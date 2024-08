La météo en Algérie ce dimanche 18 août : temps et températures pour ce début de semaine !

Une nouvelle semaine débute sous des conditions météorologiques contrastées. Selon les prévisions de l’Office National de la Météorologie (ONM), une chaleur persistante dominera dans plusieurs régions du pays, tandis que d’autres connaîtront un temps plus clément, marqué par des averses locales et des orages.

Pour ce dimanche 18 août 2024, Météo Algérie a annoncé un temps relativement chaus sur les régions côtières et intérieures de l’Ouest. Les températures maximales y oscilleront entre 31 °C et 41 °C sur les zones côtières et entre 29 °C et 42 °C dans les régions intérieures. Les régions sahariennes connaîtront quant à elles des pics de chaleur atteignant jusqu’à 47 °C.

En ce début de semaine, un ciel dégagé, accompagné d’un soleil radieux, illuminera les régions du Centre et de l’Ouest du pays. En revanche, les régions de l’Est connaîtront un ciel souvent voilé à localement nuageux, avec des averses de pluie locales qui pourraient survenir.

Le grand Sud affichera un ciel dégagé à partiellement voilé, à l’exception de quelques nuages plus denses qui risquent de provoquer des pluies locales, notamment sur l’extrême Sud et le Sahara central.

Alerte météo en Algérie : pluies et orages prévus dans ces régions !

Par ailleurs, Météo Algérie a émis une vigilance jaune pour des risques de pluie et d’orages dans plusieurs wilayas. Cette alerte concerne les wilayas de Souk-Ahras, In-Guezzam, Béjaïa, Bordj-Badji-Mokhtar, Mila, Tamanrasset, Oum-El-Bouaghi, Tébessa, Guelma, In-Salah, Batna, Tindouf, Annaba, Sétif, Djanet, Illizi, Constantine, Skikda, Jijel, Khenchela, El-Tarf et Adrar. Il est donc important de faire preuve de prudence, en particulier sur les routes où les chaussées peuvent devenir glissantes.

En somme, une grande variabilité météorologique marquera le temps ce dimanche. Si le soleil dominera dans plusieurs régions, des épisodes pluvieux et orageux ne sont pas à exclure. La vigilance reste de mise, notamment pour les automobilistes dans les wilayas placées sous alerte météo pour des risques de pluies.