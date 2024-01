La météo en Algérie ce dimanche 14 janvier : temps et températures du jour !

Le week-end dernier a coïncidé avec la célébration du Nouvel An amazigh, Yennayer 2974. Les prévisions météorologiques annonçaient un temps froid, pluvieux et enneigé. Cependant, les conditions météo semblent désormais se stabiliser. Malgré la persistance du froid, le ciel affiche actuellement un beau soleil radieux. Dans cet article, explorez le bulletin météo pour ce dimanche 14 janvier 2024, et découvrez comment le temps pourrait évoluer au cours de la journée.

Après avoir traversé un épisode de conditions météorologiques pluvieuses, il semble que le temps se stabilise pour offrir une perspective plus clémente. Les prévisions pour le début de cette semaine dépeignent un ciel généralement voilé sur l’ensemble des régions du Nord du pays. Toutefois, des éclaircies sont attendues à l’extrême Ouest et à l’extrême Est, apportant un soupçon d’éclat au paysage atmosphérique.

En ce qui concerne les régions Sahariennes, le bulletin météo de ce dimanche prévoit un ciel également généralement voilé sur la quasi-totalité de notre grand Sud. Cependant, une exception notable se dessine à l’extrême Sud, où un ciel complètement dégagé sera au rendez-vous. Cela offre une lueur d’optimisme aux habitants de cette région qui pourront profiter d’une belle journée ensoleillée.

Prévisions météo : légère hausse du mercure prévue aujourd’hui ?

En ce qui concerne les températures, une légère hausse du mercure est à noter pour la journée de ce dimanche, révélant des variations thermiques significatives à travers les différentes régions du pays. M’sila et Souk Ahras affichent une température de 14 °C, tandis qu’El Bayadh enregistre 15 °C. Sétif suit de près avec 16 °C, tandis qu’El Meniaa, Djelfa et Skikda connaissent une légère augmentation, atteignant 17 °C.

Les températures continuent de monter avec 18 °C à Tiaret, Naama et El Oued. Médea et Tlemcen, quant à elles, enregistrent une température de 19 °C. Alger et Ouargla, connaiteront un thermomètre à 20 °C. Mostaganem et In Salah affichent respectivement 22 °C, tandis que Tamanrasset connaît une journée relativement chaude avec 24 °C. Enfin, Bordj Badji Mokhtar enregistre la température la plus élevée de la journée, atteignant un pic de 26 °C.