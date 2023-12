La météo en Algérie ce dimanche 10 décembre : temps et températures du jour !

Avec l’approche officielle de l’hiver, les températures amorcent une descente progressive, annonçant l’arrivée imminente de la saison hivernale dans les diverses régions du pays. En ce début de semaine, une météo clémente se profile, caractérisée par une stabilité apparente, mais avec la perspective d’un retour des précipitations en fin de semaine. Explorez en détail les prévisions météorologiques de la journée à venir, restez vigilant pour mieux anticiper les évolutions capricieuses des conditions météorologiques.

Pour cette journée du dimanche 10 décembre 2023, les prévisions météorologiques annoncent une diversité de conditions atmosphériques à travers le pays. À l’Ouest, un ciel voilé prévaudra sur l’ensemble de cette région. Au Centre, les zones côtières seront sous un ciel voilé, tandis que l’intérieur de ces régions bénéficiera d’un ciel dégagé à partiellement voilé. En revanche, du côté Est du pays, un ciel dégagé s’offrira aux habitants.

Quant aux régions sahariennes, elles profiteront majoritairement d’un ciel dégagé, à l’exception de quelques passages nuageux à prévoir sur le Nord-Ouest du Sahara. Ces variations météorologiques nécessitent une attention particulière pour adapter ses activités en fonction des conditions locales. Rester informé des prévisions météo permet de mieux appréhender les changements climatiques et d’anticiper les variations atmosphériques dans différentes régions du pays.

Météo Algérie : voici les températures de ce dimanche 10 décembre !

Ce dimanche 10 décembre 2023, les indications thermiques annoncent 11 °C à Khenchela, 12 °C à Tebessa, 13 °C à Blida et à Batna, ainsi que 14 °C à Djelfa et 15 °C à Jijel. Par ailleurs, les prévisions météorologiques pour cette journée indiquent 16 °C à Tiaret et à El Tarf, 17 °C à El Meniaa et à Tizi Ouzou, 19 °C à Alger et à Ghardaia.

Les températures grimperont à 21 °C à In Salah et à Relizane, 22 °C à Ain Témouchent et à Adrar, et à 23 °C à Tamanrasset, pour atteindre jusqu’à 24 °C à Tindouf. Ces variations thermiques nécessitent une adaptation aux conditions locales et soulignent l’importance de rester informé des prévisions météorologiques pour mieux planifier ses activités.