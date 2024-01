La météo en Algérie ce 7 janvier : pluie persistante et froid tenace au rendez-vous !

Un temps froid et pluvieux a marqué le week-end, laissant les prévisions météorologiques en émoi. Les habitants se demandent à juste titre ce que réserve cette nouvelle semaine. La question cruciale demeure : la pluie va-t-elle persister ou les conditions météorologiques pourraient-elles s’améliorer pour offrir des températures plus clémentes et un ciel ensoleillé ?

Après un week-end frisquet et humide, les regards se tournent vers l’évolution des conditions météorologiques pour les jours à venir. Les précipitations incessantes qui ont caractérisé les derniers jours laisseront-elles place à des éclaircies ? Les pronostics météo laissent entrevoir une possible amélioration, avec une perspective de ciel dégagé et des températures légèrement plus douces au cours de cette semaine.

Cependant, la situation reste sujette à évolution. Les météorologues conseillent de rester attentifs aux mises à jour régulières des prévisions, car les conditions météorologiques peuvent évoluer rapidement. Malgré des signes encourageants, il est toujours préférable de se tenir informé des dernières tendances météorologiques pour mieux planifier ses activités extérieures et anticiper les éventuels changements climatiques à venir.

Dans un bulletin météo spécial (BMS), l’Office National de la Météorologie (ONM) a placé en vigilance orange « pluie » plusieurs wilayas du pays. En effet, il s’agit des wilayas de Tizi Ouzou, Bejaia, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, le Nord de Sétif, Mila, Constantine, Guelma et Souk Ahras. Ces dernières connaîtront des précipitations pouvant atteindre des quantités comprises entre 30 et 50 mm. Et ce, durant la validité de cette alerte qui reste en vigueur ce dimanche 7 janvier, au moins jusqu’à 12h00.

Parallèlement, Météo Algérie a émis un second BMS qui place en vigilance orange « neige et verglas » plusieurs wilayas, dont Boumerdes, Tizi Ouzou, Bouira, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Bejaia, Jijel et Mila. Des chutes de neige d’épaisseurs variant entre 10 et 15 cm sont attendues dans ces régions. Selon la même source, cette alerte de niveau 2 demeurera en cours jusqu’à 06h00 aujourd’hui.

Cette conjonction d’alertes météorologiques invite à une grande prudence sur les routes et dans les déplacements. Les autorités recommandent la plus grande vigilance et appellent les habitants de ces régions à prendre des précautions adéquates face à ces conditions météorologiques potentiellement dangereuses.

Que disent les prévisions de ce dimanche 7 janvier ?

Les prévisions météorologiques pour ce dimanche 7 janvier 2024 offrent un panorama contrasté sur l’étendue du territoire. Dans les régions Nord du Centre et de l’Ouest du pays, le ciel s’annonce majoritairement dégagé à partiellement voilé, offrant ainsi une journée avec une luminosité appréciable. Seules quelques formations nuageuses affecteront les zones intérieures de l’Ouest. Cependant, à l’Est, un ciel voilé marquera la journée, accompagné de quelques épisodes pluvieux dispersés. Les averses attendues pourraient ponctuer cette partie du pays, offrant un contraste net avec les conditions plus clémentes observées à l’Ouest et au Centre.

Pour ce qui est des régions sahariennes, le bulletin météo de ce dimanche prévoit un ciel majoritairement dégagé, agrémenté de quelques voiles nuageux. Toutefois, cette configuration météorologique concerne principalement l’extrême Sud, le Nord du Sahara et le Sahara central. Il est à noter que ces prévisions, bien qu’indicatives, peuvent connaître des variations. Il est donc important de suivre attentivement les mises à jour régulières des services de l’ONM.

Enfin, il convient de noter que le thermomètre affichera aujourd’hui 5 °C à El Bayadh et autour des 6 °C à Sétif, Tiaret et Blida. Les températures s’élèvent à 8 °C à Tebessa et Mila, 9 °C à Tlemcen, 11 °C à Naama et Skikda, et atteignent 13 °C à Alger, Sidi Bel Abbes et M’sila. Tandis que dans le Sud du pays, le mercure dévoile des valeurs plus élevées : il affichera 15 °C à Ghardaia, 16 °C à El Oued, 19 °C à Béchar, 21 °C à In Salah, 23 °C à Adrar et culminera à 27 °C à Tamanrasset.

