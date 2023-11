La météo en Algérie ce 5 novembre : vents, nuages, pluies… que disent les prévisions ?

L’automne s’installe en Algérie avec une fraîcheur de plus en plus marquée et des températures amorçant leur descente, particulièrement au lever du jour. Le vent, fidèle compagnon de la saison automnale, se fait de plus en plus ressentir, agitant les feuilles des arbres et apportant ce souffle caractéristique de la saison. Dans le sillage de ces changements météorologiques, la pluie se profile à l’horizon en ce début de mois de novembre, ajoutant une touche d’incertitude dans nos journées à venir. Pour tout savoir sur les conditions météorologiques qui nous attendent ce dimanche 5 novembre 2023, continuez votre lecture. Nous vous dévoilerons les prévisions complètes pour cette journée, vous permettant ainsi de mieux planifier vos activités et de vous préparer aux caprices de la météo automnale.

Les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) ont placé en vigilance jaune pour « vent violent » plusieurs wilayas côtières au Nord du pays. Cette alerte météo vise à informer et à sensibiliser les résidents des régions potentiellement impactées par les conditions météorologiques à venir.

Ainsi, l’alerte à la vigilance au vent de Météo Algérie concerne les wilayas suivantes : Alger, la capitale, mais aussi Tipaza, Béjaïa, Tizi-Ouzou, Chlef, Mostaganem, Annaba, Skikda, Jijel, El-Tarf, Boumerdès et Oran. Ces régions se situent le long du littoral méditerranéen, pourraient donc faire face ce dimanche aux effets du vent violent annoncé par l’ONM.

Bulletin Météo Algérie : quel temps fera-t-il ce 5 novembre ?

Par ailleurs, les prévisions météorologiques pour le début de cette semaine dévoilent des tendances distinctes selon les régions géographiques de l’Algérie. Il est attendu qu’un ciel dégagé prédominera sur l’ensemble des régions de l’Est et de l’Ouest du pays, promettant une journée ensoleillée au niveau de ces zones.

Au cœur du pays, dans les régions centrales, le scénario météorologique pour ce dimanche 5 novembre est légèrement différent. Un ciel partiellement voilé à voilésera au rendez-vous, offrant un tableau atmosphérique qui oscille entre les éclaircies et les nuages. Cette variation dans les conditions météorologiques du Centre de l’Algérie pourrait influencer les activités de la journée et annoncer d’éventuelles gouttes de pluies.

Quant aux régions situées dans notre vaste Sud, le bulletin météorologique pour ce dimanche prévoit un ciel dégagé sur l’ensemble des zones sahariennes. Le soleil brillera de tout son éclat, illuminant les paysages du désert. Les habitants du Sud peuvent anticiper une journée baignée de lumière, parfaite pour profiter des splendeurs du Sahara.

En ce qui concerne les températures prévues pour ce dimanche, Tlemcen et Blida pourraient voir les températures atteindre jusqu’à 16 °C, offrant une matinée fraîche aux habitants de ces régions. À Tiaret, la journée promet d’être un peu plus douce avec des températures attendues autour de 17 °C. Djelfa et Sétif devraient enregistrer des températures autour de 20 °C, tandis que Tizi Ouzou et El Bayadh connaîtront des températures atteignant 21 °C.

Alger et Khenchela devraient connaître une journée agréable avec des températures de 23 °C, tandis que Skikda atteindra 25 °C et Laghouat 27 °C. Cependant, à Béchar, le mercure pourrait grimper jusqu’à 30 °C. À El Meniaa, la température atteindra 32 °C, tandis qu’à Illizi, la température affichera 35 °C. Adrar et Bordj Badji Mokhtar feront respectivement face à 37 et 38 °C.