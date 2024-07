La météo en Algérie ce 5 juillet : quel temps marquera la Fête de l’indépendance ?

Nous accueillons enfin le week-end après une longue semaine. Ce vendredi est une journée spéciale, car l’Algérie célèbre aujourd’hui le 62ᵉ anniversaire de la Fête de l’indépendance nationale. Cette journée sera également marquée par la finale de la 57ᵉ édition de la Coupe d’Algérie 2024 entre le MC Alger et le CR Belouizdad, qui se tiendra au stade du 5 juillet 1962 à 17h00. Pour bien préparer vos activités et profiter pleinement de cette journée festive, découvrez les prévisions météo du jour !

Ce vendredi 5 juillet 2024, les prévisions météorologiques de l’ONM annoncent un ciel dégagé à partiellement voilé sur l’ensemble des régions Nord du pays. Dans les régions Sud, Météo Algérie prévoit également un ciel dégagé à partiellement voilé. Cependant, quelques cellules orageuses pourraient se développer sur l’Extrême Sud, vers le Hoggar/Tassili et le long de la frontière algéro-malienne, durant l’après-midi et la soirée, avec quelques averses de pluie locales.

En ce qui concerne les températures, les maximales resteront élevées. Sur les régions côtières, elles oscilleront entre 28 et 38 °C. Dans les régions intérieures, les températures varieront entre 35 et 43 °C, tandis que les régions sahariennes connaîtront des températures plus intenses, allant de 38 à 49 °C.

BMS – Météo Algérie : alerte orange “canicule” dans ces wilayas !

Selon les prévisions de Météo Algérie, ce vendredi 5 juillet sera marqué par des températures élevées dans les régions côtières du Centre-Est et de l’Est, ainsi que dans les régions intérieures du Centre. En fin d’après-midi et en soirée, des particules de sable en suspension pourraient également affecter ces zones, a précisé la même source.

L’ONM annonce également la persistance d’un temps caniculaire sur le Sahara central. D’ailleurs, Météo Algérie a prolongé son bulletin météo spécial (BMS) pour canicule, plaçant en vigilance orange les wilayas d’Adrar, du Sud de Timimoun et d’In Salah. Dans ces régions, les températures maximales atteindront ou dépasseront les 49 °C, tandis que les minimales oscilleront entre 34 et 38 °C. Cette alerte de niveau 2 est en vigueur ce vendredi 5 juillet et se prolongera jusqu’au samedi 6 juillet.