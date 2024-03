La météo en Algérie ce 31 mars : vents violents persistants dans différentes wilayas !

Le mois de mars tire déjà à sa fin, laissant derrière lui une série de surprises météorologiques, oscillant entre le retour de la neige et de la pluie, mais également le début tant attendu de la saison printanière ! Dans cet article, plongeons dans les prévisions météo pour le début de cette nouvelle semaine ainsi que dans les conditions attendues pour ce dimanche 31 mars 2024 !

Selon les services de l’Office National de la Météorologie (ONM), des vents violents et des épisodes de vents de sable continueront à sévir aujourd’hui dans diverses régions du pays. Météo Algérie a émis une alerte de vigilance jaune pour « vent violent » dans plusieurs wilayas, notamment Alger, Sidi Bel Abbès, Ouargla, Tipaza, El Oued, Timimoun, Laghouat, Béjaïa, Ghardaïa, Touggourt, Béni Abbès, Msila, Tiaret, In Salah, Tizi Ouzou et Chlef. De plus, cette alerte concerne également les wilayas de Tindouf, Aïn Témouchent, Djelfa, Tlemcen, El Meniaa, El Bayadh, Jijel, Biskra, Adrar, Saïda, Naâma, Boumerdès, Oran et Béchar.

Cette annonce met en évidence la nécessité pour les résidents de ces régions de rester attentifs aux conditions météorologiques changeantes et d’adopter des mesures de sécurité appropriées. Les vents violents peuvent entraîner des perturbations dans les déplacements, tandis que les épisodes de vents de sable peuvent réduire la visibilité sur les routes.

Bulletin météo en Algérie : quel temps prévoir ce dimanche 31 mars ?

Ce dimanche 31 mars, les régions de l’Ouest connaîtront un ciel couvert, tandis que les régions du Centre et de l’Est bénéficieront d’un ciel voilé à partiellement dégagé. Quant aux régions sahariennes, les prévisions météo de ce début de semaine promettent un ciel généralement dégagé sur l’ensemble du grand Sud, avec seulement quelques voiles nuageux dans le Nord Sahara.

En ce qui concerne les températures, une journée relativement chaude est au rendez-vous. À Alger, le thermomètre oscillera autour de 24 °C, tandis qu’à Tebessa, il atteindra les 25 °C. Ce dimanche, les mercure affichera 27 °C à Mascara, 29 °C à Tipaza 31 °C à Adrar et à Biskra, alors qu’à In Salah, il grimpera jusqu’à 33 °C. Plus au Sud, il fera encore plus chaud, avec 35 °C à Bordj Badji Mokhtar, 38 °C à Tamanrasset et 40 °C à In Guezzam.

