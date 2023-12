La Météo en Algérie ce 31 décembre : que nous réserve le temps aujourd’hui ?

Ce dimanche correspond au dernier jour de l’année 2023 ! Cependant, au-delà des festivités et des préparatifs pour accueillir 2024, les regards se tournent également vers les caprices du ciel. Quelles seront les prévisions météorologiques pour cette journée ? La météo réserve-t-elle des conditions clémentes, propices à des célébrations en plein air, ou bien des intempéries menacent-elles certaines régions du pays ?

À l’aube de cette nouvelle année, chacun aspire à une semaine sereine, mais le temps reste un facteur incontournable et parfois capricieux. Les interrogations demeurent quant à la tournure que prendra le ciel ! Dans cet article, découvrez le bulletin météo de ce dimanche 31 décembre 2023.

Bulletin Météo Algérie : quel temps fera-t-il ce dimanche ?

Pour ce 31 décembre 2023, les prévisions météorologiques dépeignent un tableau plutôt stable dans l’ensemble du territoire national. Les régions du Centre et de l’Est seront sous un voile nuageux, tandis que l’Ouest bénéficiera d’une couverture céleste dégagée à partiellement voilée. Aucune alerte pour des précipitations n’a été émise pour cette journée, mais la vigilance demeure de mise, en consultant régulièrement les mises à jour de l’Office National de la Météorologie (ONM).

En outre, un autre paysage météorologique se dessine au Sud du pays, dans les régions sahariennes. Là-bas, un ciel limpide s’étendra sur l’ensemble de notre grand Sud, offrant des conditions idéales pour clôturer l’année. Seule une dissipation partielle due à quelques nuages à l’Ouest du Sahara pourrait nuancer ce panorama céleste. Ces prévisions fournissent une indication pour les organisateurs d’événements en extérieur et pour tous ceux qui planifient leurs activités pour cette journée symbolique.

Quelles sont les températures du jour ?

Du côté du mercure, les températures offrent un éventail varié à travers les différentes régions du pays, peignant une toile thermique aux multiples nuances. Khenchela et Blida enregistrent des températures atteignant les 11 °C, tandis que Tebessa et Djelfa connaîtront des températures légèrement plus élevées, oscillant autour de 13 °C. Les thermomètres afficheront également 14 °C à Tlemcen et à Constantine, puis 15 °C à Saida, Béjaia et El Tarf.

D’autres régions ressentiront une légère montée du mercure avec des valeurs de 16 °C à Naama, Skikda et Boumerdes, suivies de températures de 17 °C à Alger, El Oued et Mostaganem. Les températures les plus marquantes seront observées à Ghardaia, Chlef et El Meniaa, s’élevant jusqu’à 18 °C. Adrar enregistrera une chaleur de 22 °C, tandis qu’Illizi et Tindouf atteindront les 23 °C. In Salah affichera 24 °C, alors que Tamanrasset connaîtra une chaleur de 25 °C. Les températures les plus élevées seront ressenties à In Guezzam, atteignant un pic de 27 °C.