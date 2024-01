La météo en Algérie ce 30 janvier : après les brumes matinales, à quel temps s’attendre ?

Une atmosphère stable continue de marquer le paysage météorologique en cette fin du mois de janvier. Cependant, des brumes locales viennent apporter leur touche éphémère dans certaines régions du pays, particulièrement en début de journée, ajoutant une subtile nuance à la scène céleste. Le thermomètre, de son côté, témoigne d’une légère baisse de sa valeur, conférant une fraîcheur délicate à l’air ambiant. Dans le bulletin météo de ce mardi 30 janvier 2024, plongeons ensemble dans les prévisions climatiques pour anticiper le temps qui marquera cette journée.

Selon les prévisions de l’Office National de la Météorologie (ONM), une atmosphère envoûtante s’installe ce mardi 30 janvier, marquée par la persistance de bancs de brume locaux accompagnés de quelques nuages bas. Ces phénomènes météorologiques jouent la vedette en début de journée, principalement au niveau des régions côtières et des vallées de l’intérieur de l’Ouest et du Centre du pays. Cette alliance délicate entre la brume et les nuages, bien que poétique, requiert une vigilance particulière, notamment pour les conducteurs, face à la possibilité d’une baisse de visibilité sur les routes.

En outre, le bulletin météo de ce mardi promet un ciel dégagé à peu nuageux sur l’ensemble des régions Nord du pays, ajoutant ainsi une note lumineuse à cette journée. En revanche, du côté de notre grand Sud, c’est un ciel généralement dégagé se profile, offrant un spectacle céleste d’une limpidité remarquable.

Météo Algérie : légère baisse des températures ce 30 janvier !

Ce mardi, une légère baisse du thermomètre se fait sentir, ajoutant une nuance de fraîcheur aux prévisions météorologiques du jour. D’ailleurs, les services de Météo Algérie dévoilent des températures maximales qui dessinent un panorama thermique diversifié à travers le pays. Sur les régions côtières, le mercure oscillera entre 16 °C et 18 °C. Dans les régions intérieures, les températures s’étendront de 14 °C à 20 °C. Alors que dans les vastes étendues sahariennes, les thermomètres atteindront des sommets, avec des valeurs allant de 15 °C à 29 °C.

Ces températures marquent un contraste saisissant, illustrant la diversité climatique qui caractérise notre pays. Ainsi, Béjaia, Tipaza, Skikda, El Tarf et Oran vivront une journée agréable avec des maximales atteignant 17 °C et 18 °C respectivement. El Bayadh et Blida afficheront des températures de 15 °C et 16 °C, tandis que Khenchela, Batna, Chlef, Ouled Djellal et In Amenas connaîtront des maximales oscillant entre 16 °C et 18 °C. Enfin, Adrar se distinguera avec une chaleur plus marquée, atteignant les 26 °C.

Dans la continuité de ces informations, il convient de souligner l’importance de la vigilance météorologique, avec une attention particulière portée aux wilayas de In Guezzam, In Salah et Adrar. L’ONM a émis une alerte jaune pour « vent violent » et « vent de sable » dans ces régions, signifiant que des conditions météorologiques potentiellement agitées pourraient se manifester. La prudence reste de mise, notamment en raison du risque de soulèvements de sable qui pourrait altérer les conditions de visibilité.