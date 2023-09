La météo en Algérie ce 3 septembre : après quelques pluies, la canicule fait son retour ! 

Alors que de fortes pluies ont marqué le début de ce mois de septembre, annonçant l’arrivée de la saison automnale, voilà que la canicule reprend le dessus, prolongeant, pour quelques jours encore, la chaleur estivale ! Dans cet article, découvrez les prévisions météo détaillées pour ce dimanche 3 septembre 2023 !

Dans un bulletin météo spécial (BMS), l’Office National de la Météorologie (ONM) a placé en vigilance orange « canicule » les wilayas de Tizi Ouzou, Bejaia, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf. Prévoyant des températures maximales oscillant entre 39 et 41 °C, pouvant atteindre localement les 42/43 °C. Et ce, durant la validité de cette alerte qui restera en cours dimanche 3 et lundi 4 septembre 2023.

De plus, le second BMS de Météo Algérie place en vigilance orange « canicule » les wilayas d’Alger, Tipaza et Boumerdes. Où les températures maximales avoisineront les 39 et 41 °C pouvant atteindre localement les 42/43 °C. Selon les services de l’ONM, cette alerte restera valable aujourd’hui.

BMS – Météo Algérie : la pluie persistera-t-elle ce dimanche ?

Alors que la canicule persiste sur certaines régions du Nord-Est du pays, la pluie continue d’affecter les régions de l’Ouest, et même celles du Sud. En effet, Météo Algérie a placé en vigilance orange « pluie » les wilayas de Tlemcen, Ain Témouchent, Oran, Mostaganem, Tipaza, Sidi Bel Abbes, Mascara, Relizane, Chlef, Ain Defla, Saida, Tiaret et Tissemsilt.

Dans son BMS de niveau 2, l’ONM a estimé les quantités de pluies attendues entre 20 et 30 mm, notant que cette alerte est en cours depuis hier jusqu’à ce dimanche à 03h00. De plus, sur son site internet, Météo Algérie a aussi placé en vigilance jaune « pluie » et « orage » les wilayas de Bordj Badji Mokhtar, In Guezzam et Tamanrasset.

Par ailleurs, il faut aussi noter qu’un ciel couvert marquera les régions côtières de l’Ouest ainsi que les régions intérieures de l’Est. Tandis qu’un ciel voilé couvrira les autres régions du Nord et l’ensemble de notre grand Sud.