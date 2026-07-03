La météo en Algérie ce 3 juillet : vents violents, pluies et orages dès 18h dans ces wilayas

Le long week-end du 5 juillet commence sous de mauvais auspices pour de nombreux Algériens. Alors que des millions de citoyens s’apprêtent à profiter des journées off, coïncidant avec la célébration de la fête nationale de l’indépendance, l’Office national de la météorologie (ONM) a publié ce vendredi 3 juillet un bulletin météorologique spécial (BMS) signalant des orages, des vents violents et des soulèvements de sable dans plusieurs wilayas.

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Orages, pluies violentes et vents violents attendus dès ce soir dans ces wilayas

La première alerte de l’ONM cible trois wilayas : El Tarf, Annaba et Tindouf. Ces dernières sont en vigilance pour des pluies orageuses qui débuteront à partir de 18h00 ce vendredi et se prolongeront jusqu’à 03h00 du matin samedi.

Avant même que les orages ne s’installent, une autre menace frappe le pays en pleine journée. Entre midi et 18h00, des vents violents accompagnés de soulèvements de sable sont à prévoir dans neuf wilayas : Chlef, Mostaganem, Oran, Skikda, Annaba, El Tarf, Tébessa, Khenchela et Biskra.

Cette fenêtre horaire correspond précisément aux heures de pointe des déplacements estivaux, quand les familles prennent la route vers les plages ou les sites de loisirs. La réduction de visibilité liée aux soulèvements de sable constitue un danger réel pour les automobilistes. Annaba et El Tarf cumulent les deux alertes, ce qui en fait les wilayas les plus exposées de la journée.

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Protection Civile : neuf incendies actifs à travers le territoire national

Le bilan de la Direction générale de la Protection civile, publié à 13h00 ce vendredi, dresse un tableau préoccupant. 9 incendies touchent simultanément des forêts, des broussailles et des cultures agricoles dans plusieurs wilayas du pays.

Quatre foyers ont été totalement maîtrisés. Trois autres restent sous surveillance étroite pour prévenir toute reprise des flammes. Deux incendies mobilisent encore activement les équipes de la Protection Civile.

Parmi les zones les plus touchées, les opérations d’extinction se poursuivent dans le village de El Kouamelia, commune d’El Amria (Aïn Témouchent), ainsi que dans la zone de Del Rio à El Khroub (Constantine), où un incendie de cultures résiste aux efforts des secouristes. À Skikda, le secteur de El Kantour à El Harrouch et la Route nationale n° 97 à Sidi Hamadouche (Sidi Bel Abbès) restent sous surveillance après maîtrise partielle.

Les unités de la Protection Civile ont obtenu des extinctions complètes à Aïn Merane (Chlef), à Baraki (Alger), dans la commune d’El Ayoun (Tissemsilt) et à Debila (El Oued). À Constantine, l’incendie déclaré dans la zone de Djebel, près de la ferme Bouakaz, a été contenu et placé sous surveillance.

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