La météo en Algérie ce 28 novembre : soleil et quelques passages nuageux en perspective !

Cette semaine a débuté sur une note de stabilité dans les prévisions météorologiques, avec un temps globalement calme et stable prévu sur l’ensemble du territoire national. Cependant, un changement pourrait se dessiner à l’horizon alors que les signes annonciateurs de pluie refont surface pour la fin de semaine à partir de vendredi. Dans cet article, plongeons dans les détails des prévisions météo de ce mardi 28 novembre 2023, région par région, pour mieux appréhender les variations climatiques à venir et se préparer à tout éventuel changement.

Les prévisions météorologiques pour ce mardi offrent un tableau diversifié à travers le pays. Selon le bulletin de l’Office National de la Météorologie (ONM), les régions de l’Ouest jouiront d’un ciel dégagé à peu nuageux. Quant aux régions sahariennes, les prévisions de ce 28 novembre indiquent qu’un ciel dégagé à partiellement voilé sera au rendez-vous.

Cependant, une dynamique différente se dessine dans les régions du Centre et de l’Est, où Météo Algérie anticipe des passages nuageux parfois denses, engendrant des précipitations sur les régions côtières et intérieures, notamment dans la partie Centre-Est et l’Est à partir de l’après-midi. Sur les hauts plateaux et les Aurès, un ciel plutôt dégagé à partiellement voilé prévaudra.

Météo Algérie : quelles températures prévoir pour ce mardi ?

Pour cette journée, les températures afficheront une palette variée à travers les différentes régions du pays. Selon les données de l’Office National de la Météorologie (ONM), les régions côtières oscilleront entre 18 °C et 21 °C. À l’intérieur des terres, ces variations thermiques seront plus marquées, avec des valeurs variant entre 12 °C et 22 °C. Cependant, c’est dans les régions sahariennes que les écarts seront les plus significatifs, allant de 19 °C à des pics de 33 °C.

Plus spécifiquement, les prévisions de Météo Algérie détaillent des températures de 19 °C à Skikda, 20 °C à El Tarf et 21 °C à Béjaia, Tipaza et Oran. Pour les régions intérieures, on note des valeurs telles que 17 °C à Mila et Batna, 18 °C à Bouira, 20 °C à Chlef et 22 °C à Relizane. Enfin, les régions sahariennes afficheront des températures de 20 °C à El Oued et des valeurs plus élevées à hauteur de 26 °C à In Salah et Tindouf.