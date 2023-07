La météo en Algérie ce 26 juillet : entre canicule et pluie, un temps contrasté est au rendez-vous

Ce mercredi, le temps s’annonce contrasté, entre la persistance de la canicule et le retour de la pluie ! Selon les services de Météo Algérie, des températures frôlant les 50 °C seront au rendez-vous dès 26 juillet au Sud du pays, tandis que des orageuses affecteront certaines régions de l’Est. Dans cet article, découvrez les prévisions météo de la journée !

Le bulletin météo de ce mercredi 26 juillet 2023 prévoit un ciel généralement dégagé sur les régions Nord du pays, avec développement de nuages durant l’après-midi, et ce, sur les régions intérieures, les hauts plateaux et les Aurès, accompagnés de cellules orageuses isolées pouvant provoquer quelques pluies vers les Aurès. D’ailleurs, l’Office National de la Météorologie (ONM) a placé en vigilance jaune « pluie » et « orage » les wilayas de Tebessa, Oum El Bouaghi, Batna et Khenchela.

En outre, Météo Algérie a prévu un ciel dégagé à partiellement voilé sur les régions Sud du pays, avec formation de nuages durant l’après-midi sur l’extrême Sud ainsi que le long de la frontière algéro-malienne vers la région de Béni Abbès. D’après la même source, des vents de sable vont affecter les wilayas de Bordj Badji Mokhtar, In Guezzam, Tamanrasset et In Salah.

BMS – Canicule en Algérie : le mercure atteindra jusqu’à 50 °C !

Dans un bulletin météo spécial (BMS), l’ONM a placé en vigilance orange « canicule » les wilayas de Bordj Badji Mokhtar, Adrar, Timimoun et In Salah. Avec des températures maximales oscillant entre 48 et 49 °C, pouvant atteindre localement 50 °C le jeudi et le vendredi, et des températures minimales entre 34 et 39 °C. D’après la même source, cette alerte de niveau 2 est valable à compter d’aujourd’hui jusqu’au vendredi, 28 juillet 2023.

Par ailleurs, il convient de noter que Météo Algérie a aussi placé en vigilance jaune « canicule » les wilayas de Ouargla, El Oued, Touggourt, M’sila et Batna. Précisant que le mercure affichera 30 °C à Béjaia, 31 °C à Skikda, 33 °C à El Tarf, 34 °C à Oran, à Guelma et à Tipaza. Ce mercredi, la température atteindra 37 °C à Bouira, 38 °C à Khenchela, 40 °C à Chlef et à Relizane, 42 °C à Laghouat, 45 °C à Illizi et 46 °C à El Oued.