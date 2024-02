La météo en Algérie ce 21 février : le vent soufflera aujourd’hui sur certaines régions

Ce mercredi 21 février 2024, la météo nous réserve une journée riche en rebondissements. Entre pluies orageuses, vents violents et retour du beau temps, il est essentiel de rester informé pour mieux planifier vos activités. Les prévisions météorologiques annoncent des conditions variables à travers le pays. Certaines régions connaîtront des averses orageuses, alors que d’autres régions feront face à des vents violents, nécessitant une attention particulière de la part des résidents.

L’Office National de la Météorologie (ONM) a émis une vigilance jaune pour « vent violent » et « vent de sable » dans les wilayas de Bordj Badji Mokhtar, Adrar et In Salah. Face à ces conditions climatiques potentiellement dangereuses, il est primordial d’adopter une attitude prudente, en particulier en cas de soulèvements de sable, pouvant affecter la visibilité et la sécurité sur les routes.

Parallèlement, des précipitations sont également à prévoir dans certaines régions du pays. Météo Algérie a placé en vigilance jaune « pluie » et « orage » les wilayas de Boumerdes, Tizi Ouzou, Béjaia, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Guelma et Souk Ahras. Ces conditions météorologiques nécessitent une vigilance accrue de la part des habitants afin de se prémunir contre d’éventuels incidents liés aux intempéries.

Bulletin Météo Algérie : temps et températures du jour !

D’après le bulletin météo de ce mercredi 21 février, les régions de l’Ouest et du Centre connaîtront un ciel voilé à peu nuageux, offrant ainsi un décor légèrement voilé, mais globalement ensoleillé. Du côté Est, la météo annonce un ciel également voilé, mais avec quelques éclaircies prévues dans les régions intérieures de cette zone.

En revanche, dans les vastes étendues sahariennes, le ciel s’annonce généralement dégagé sur la quasi-totalité de notre grand Sud. Seuls quelques passages nuageux ponctueront le ciel du Nord Sahara, sans pour autant gâcher le spectacle du soleil.

Quant aux températures, elles promettent d’être plutôt clémentes pour cette période de l’année. Le thermomètre affichera 11 °C à Khenchela, 12 °C à El Bayadh, 15 °C à Alger, 16 °C à Tlemcen et 19 °C à M’sila. Dans les régions sahariennes, les températures seront encore plus douces, avec 21 °C à El M’ghair, 22 °C à Illizi, 24 °C à Béni Abbes, 26 °C à Tamanrasset et jusqu’à 30 °C à In Guezzam.

En somme, ce mercredi est une journée qui s’annonce plutôt agréable sur le plan météorologique, avec un mélange subtil de soleil et de nuages, et des températures qui invitent à profiter pleinement de la journée, que ce soit pour des activités en extérieur ou pour simplement admirer la beauté du ciel.