La météo en Algérie ce 20 juin : une vague de chaleur continue d’affecter ces wilayas !

Ces deux derniers jours, un ciel teinté d’orange a enveloppé différentes régions du pays. Ce phénomène, provoqué par des particules de poussière et de sable en provenance du désert africain, s’est accompagné d’une chaleur intense, voire caniculaire, qui persiste dans certaines wilayas. Dans cet article, découvrez le bulletin météo de ce jeudi 20 juin et préparez-vous à affronter les caprices de la météo pour cette fin de semaine.

Les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) ont émis un nouveau bulletin météorologique spécial (BMS) plaçant plusieurs wilayas en vigilance orange pour des risques de canicule. Ce dernier concerne les wilayas de Bordj Badji Mokhtar, le Sud de Timimoun, Adrar, In Salah et l’Ouest de Tamanrasset. Selon cette alerte de niveau 2, les températures maximales pourraient atteindre ou dépasser les 49 °C, tandis que les minimales se situeront entre 34 et 38 °C. De plus, l’ONM a précisé que ce BMS reste en vigueur ce jeudi 20 juin et se prolongera demain.

En plus de cette alerte, Météo Algérie prévoit la persistance d’un temps caniculaire s’étendant de la frontière algéro-malienne jusqu’au Sahara central. Par ailleurs, l’ONM a aussi fait savoir que quelques particules de sable en suspension affecteront localement les régions côtières et intérieures du Centre-Est en fin d’après-midi et soirée.

Bulletin météo en Algérie : quel temps faut-il prévoir ce jeudi 20 juin ?

Ce jeudi 20 juin 2024, les prévisions météorologiques annoncent un ciel dégagé à partiellement voilé sur les régions Nord du pays, devenant pré-orageux sur les régions côtières du Centre-Ouest en fin d’après-midi et soirée. Avec des formations cumuliformes prévues sur l’intérieur, les hauts plateaux et les Aurès durant l’après-midi et la soirée, pouvant évoluer en orages isolés. Dans les régions sahariennes, le bulletin météo de ce jeudi prévoit un ciel dégagé à partiellement voilé en général.

Concernant les températures, le mercure promet d’osciller entre 24 et 28 °C dans les régions côtières. Alors que les régions intérieures enregistreront des valeurs comprises entre 24 et 41 °C et les régions sahariennes connaîtront des températures allant de 39 à 49 °C.

Météo Algérie : alerte “vents de sable” et “orages” dans ces régions !

Outre ces prévisions météo et ces risques de canicule, l’ONM a placé en vigilance jaune “vent de sable” les wilayas de Laghouat, Béni-Abbès, Tiaret, Djelfa, El Bayadh, Naâma et Béchar. Ces vents de sable pourraient réduire la visibilité et affecter par conséquent la conduite. Il est donc important d’être prudent sur les routes et de suivre les mises à jour de Météo Algérie.

De plus, les services de l’ONM ont également émis une vigilance jaune pour des risques d’orages dans plusieurs wilayas. Selon cette alerte, les wilayas de Souk-Ahras, Laghouat, M’sila, Tiaret, Oum-El-Bouaghi, Batna, Djelfa, El Bayadh, Saïda, Naâma, Skikda, Mila et Constantine pourraient être affectées.