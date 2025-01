La météo en Algérie ce 19 janvier : un temps nuageux, pluvieux et froid domine ce début de semaine

Après un week-end marqué par le froid hivernal, les regards se tournent vers le ciel pour découvrir les prévisions de ce début de semaine. Selon le bulletin de l’Office National de la Météorologie (ONM), les régions de l’Ouest bénéficieront d’un ciel généralement dégagé, hormis quelques nuages matinaux sur les zones intérieures et les hauts plateaux.

Au Centre et à l’Est, un ciel chargé dominera les régions côtières et intérieures, accompagné de pluies, principalement sur les zones du Centre-Est et de l’Est. Cependant, une amélioration progressive des conditions est à prévoir en soirée.

Les hauts plateaux et la région des Aurès connaîtront également des passages nuageux, avec des pluies parfois orageuses. Une éclaircie s’amorcera dès le début d’après-midi sur le Centre et se prolongera jusqu’à la nuit pour les régions de l’Est.

Dans les régions sahariennes, Météo Algérie prévoit des passages nuageux sur Béchar et le Nord du Sahara, avec quelques précipitations locales. Les autres régions sahariennes profiteront, quant à elles, d’un ciel dégagé.

Prévisions météo du dimanche 19 janvier : froid et chutes de neige dans plusieurs régions !

Météo Algérie prévoit un temps relativement froid ce dimanche 19 janvier, particulièrement sur les hauts plateaux de l’Ouest, du Centre et de l’Est, ainsi que sur la région des Aurès. Les reliefs du Centre-Est et de l’Est, de plus de 1400 mètres d’altitude, devraient également être touchés par des chutes de neige, ajoutant une note hivernale à ce début de semaine.

Les températures continuent de chuter, avec des valeurs variant entre 13 et 15 °C sur les régions côtières, entre 3 et 14 °C sur les régions intérieures, et entre 10 et 26 °C dans les zones sahariennes. L’ONM a d’ailleurs placé en vigilance jaune « grand froid » les wilayas de Batna, Tlemcen, Naama et El Bayadh.

BMS – Météo Algérie : alertes « pluie » et « neige » dans ces wilayas !

En outre, il convient de noter qu’un BMS de niveau 2 « pluie » de l’ONM est en cours de validité ce dimanche 19 janvier jusqu’à 06,00 Prévoyant entre 50 et 70 mm de pluies, localement jusqu’à 90 mm, pour les wilayas de Tizi Ouzou, Boumerdès, Alger, Tipaza, Chlef, Aïn Defla, Blida, Médéa et Bouira.

Le second BMS de Météo Algérie annonce des « chutes de neige et verglas » dans les wilayas de Tlemcen, le Sud de Sidi Bel Abbes, Saida, Tissemsilt, Tiaret, Djelfa, Laghouat et El Bayadh. Les épaisseurs de neige oscilleront entre 10 et 15 cm, durant la validité de cette alerte qui reste en cours jusqu’à 03h00 ce dimanche.