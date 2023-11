La météo en Algérie ce 15 novembre : nouvelle journée ensoleillée en perspective ?

Bien que les températures aient timidement amorcer leur ascension, l’automne laisse indéniablement son empreinte, enveloppant la journée d’une brume mystérieuse et d’un froid matinal qui résonne avec la saison. Curieux de savoir quel tableau météorologique se dessinera aujourd’hui entre les nuances subtiles du soleil et les caprices changeants des nuages ? Découvrez les prévisions météo de ce mercredi 15 novembre 2023 en lisant notre article et préparez-vous en conséquence !

Les prévisions de l’Office National de la Météorologie (ONM) pour ce mercredi indiquent que le ciel se pare d’une palette allant du dégagé au partiellement voilé en général, enveloppant avec élégance l’ensemble des régions de notre vaste Sud. Ces projections atmosphériques dévoilent une journée où la luminosité du ciel se mêlera harmonieusement à quelques voiles nuageux, créant ainsi des paysages changeants et captivants.

Quant aux thermomètres, ils joueront leur rôle dans cette performance météorologique, avec des températures, oscillant entre 25 et 34 °C. À El Oued, le mercure affichera une agréable température de 27 °C, tandis qu’In Salah et Adrar connaîtront une journée plus chaleureuse, avec des températures respectivement fixées à 31 °C.

Météo Algérie : quel temps fera-t-il au Nord du pays ce 15 novembre ?

Selon le bulletin de Météo Algérie pour ce mercredi 15 novembre, le Nord du pays se prépare à accueillir un ciel élégamment dégagé à partiellement voilé. Toutefois, la matinée réserve un spectacle particulier aux régions côtières du Centre et de l’Ouest, où des nuages bas et des voiles de brouillard esquisseront une toile atmosphérique intrigante, avant de se dissiper progressivement sous l’influence du soleil montant.

La partition thermique de cette journée jouera sur des notes variées, avec des températures maximales oscillant entre 18 et 29 °C sur les régions côtières, et entre 19 et 28 °C sur les terres intérieures. Béjaia se verra caressée par une température de 23 °C, tandis que Skikda enregistrera une douceur thermique de 22 °C. El Tarf, sous l’effet des rayons du soleil, atteindra une température de 25 °C, et Tipaza, baignée dans une luminosité généreuse, sera à 26 °C. Oran clôturera cette symphonie thermique avec une note chaleureuse de 28 °C.

L’intérieur des terres ne sera pas en reste dans cette composition climatique. Sétif, Batna et Tiaret s’harmoniseront autour des 22 °C, créant une ambiance tempérée. Quant à Bouira et Mascara, elles connaîtront une journée à la fois ensoleillée et agréable avec des températures respectives de 26 °C.

À LIRE AUSSI : Prévisions météo en Algérie : à quand le retour de la pluie ?