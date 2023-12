La météo en Algérie ce 14 décembre : un jeudi froid et pluvieux en perspective !

Après plusieurs jours d’une météo stable et relativement chaude, la pluie signe son retour pour marquer cette fin de semaine. L’Office National de la Météorologie (ONM) a émis un Bulletin Météo Spécial (BMS) mettant en vigilance « pluie » plusieurs régions du pays. Dans cet article, découvrez les prévisions météo détaillées pour ce jeudi 14 décembre 2023 et préparez-vous en conséquence pour faire face aux conditions climatiques changeantes.

Météo Algérie a émis deux Bulletins Météo Spéciaux (BMS) de niveau 2, plaçant en vigilance orange « pluie » plusieurs wilayas du pays. Le premier BMS concerne les wilayas de Tizi Ouzou, Bejaïa, Jijel, Skikda, Annaba, el Tarf, Bouira, Nord de Sétif, Mila, Constantine, Guelma et Souk Ahras. Ces régions devraient connaître des précipitations estimées entre 30 et 50 mm, avec des pics locaux pouvant dépasser les 60 mm, principalement sur les régions côtières. La vigilance est valable du jeudi 14 décembre à 12h00 jusqu’au vendredi 15 décembre à 15h00.

Le second BMS concerne les wilayas d’Oran, Mostaganem, Chlef, Tipaza, Alger, Blida, Boumerdes, Mascara, Relizane, Ain Defla et Médéa. Ces régions devraient enregistrer des précipitations atteignant entre 20 et 30 mm. D’après les mêmes services, cette alerte météo restera en cours jusqu’à 03h00 ce jeudi.

Outre les alertes pluie, Météo Algérie a émis des vigilances jaunes pour « vent violent » et « vent de sable » dans les wilayas d’El Bayadh, El Meniaa, Tiaret, Laghouat, Ghardaia, Touggourt, El Oued, Ouled Djellal, Djelfa, El M’ghait, Biskra et M’sila.

Prévisions Météo Algérie : quel temps fera-t-il ce jeudi 14 décembre ?

Par ailleurs, le bulletin météo pour ce jeudi 14 décembre est marqué par des changements atmosphériques variés à travers le pays. Du côté Ouest, des passages nuageux accompagneront quelques pluies locales durant la matinée, mais on anticipe une amélioration progressive dès le début de l’après-midi. Dans les régions Centre et Est, les prévisions font état d’un ciel voilé avec des averses parfois orageuses, surtout sur les régions côtières et intérieures. Ces précipitations devraient s’apaiser progressivement en soirée, particulièrement dans la zone centrale du pays.

Quant aux régions Sud du pays, l’ONM prévoit un ciel dégagé à partiellement voilé en général. Quelques passages nuageux pourraient être observés dans le Nord du Sahara, les oasis et dans la région de Béchar. La diversité des conditions météorologiques d’un bout à l’autre du pays annonce une journée changeante, avec des nuances climatiques importantes selon les régions.

Enfin, il convient de noter que les températures sont en baisse ce jeudi avec des maximales variant de 14 à 19 °C sur les régions côtières. Dans les régions intérieures, le thermomètre affiche des valeurs comprises entre 8 et 17 °C, témoignant d’une baisse sensible. Quant aux régions sahariennes, elles présentent des températures oscillant entre 16 et 28 °C.

Les températures se maintiennent à 14 °C à Annaba et Jijel, légèrement plus élevées avec 15 °C à Tenes, 16 °C à Alger et 18 °C à Tlemcen. Dans l’intérieur des terres, les températures afficheront 10 °C à Tiaret, 12 °C à Saida, Batna et Bouira, tandis que Mila atteindra 13 °C. Enfin, les régions sahariennes enregistrent des températures de 21 °C à Djanet et Biskra, et 25 °C à Adrar.

