La météo en Algérie ce 12 août : entre canicule et pluie, un temps contrasté est au rendez-vous

Les prévisions météorologiques de ce samedi 12 août 2023 s’inscrivent dans la continuité des journées estivales caractérisées par des températures élevées.

En effet, les services de Météo Algérie prévoient des températures au-dessus des 30 °C dans la plupart des régions du centre, du sud et de l’ouest du pays. Aucune vigilance particulière n’a été signalée par les services météorologiques.

Le bulletin météo de ce samedi 12 août 2023 : les averses sont de retour

Même si la température reste élevée dans plusieurs régions de l’est algérien, des averses ont été signalées. Ainsi, Météo Algérie prévoit des pluies éparses sur la région d’Oum El Bouagi et une tendance orageuse sur Souk-Ahras.

Les wilayas de Batna et de Tebessa connaîtront, quant à elles, des rares averses avec des températures maximales qui avoisineraient les 33 °C.

Les températures maximales de ce samedi 12 août

Les régions de Beni-Abbes, Bourj Badji Mokhtar et d’Adrar connaîtront des températures entre 44 et 45 °C. À Tindouf, la température atteindra les 46 °C.

Dans un autre registre, le temps sera nuageux à Djelfa et à Laghouat avec des températures entre 33 et 38 °C. À Tiaret, Mascara, Saïda, Sidi-Bel-Abbès et Tlemcen, le ciel sera dégagé et les températures varieront entre 34 et 38 °C.