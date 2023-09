La météo en Algérie ce 10 septembre : entre pluie et beau soleil, quel temps prévoir aujourd’hui ?

À mesure que l’automne se rapproche inexorablement, la météorologie continue de nous surprendre. Dans cette édition, nous nous plongerons au cœur des prévisions du jour, scrutant de près les nuances entre les averses et les éclaircies qui sculptent la météo en Algérie en ce début de mois de septembre. Quelles indications nous donnent les prévisions météorologiques pour ce dimanche 10 septembre 2023 ? C’est ce que vous révèle la suite de cet article.

Pour ce début de semaine, un ciel dégagé couvrira les régions Est du Nord du pays, tandis qu’un ciel voilé marquera les régions du Centre. Ce dimanche, la pluie risque de persister sur les régions de l’Ouest, car un ciel couvert à tendance orageuse couvrira ces régions. Concernant les régions Sud du pays, le bulletin météo de ce 10 septembre prévoit un ciel voilé sur le Nord Sahara et le Sahara occidental et un ciel dégagé sur l’ensemble des autres régions.

En outre, il convient de noter que la température atteindra 25 °C à Tlemcen et à Mostaganem, 27 °C à Mascara, 29 °C à Médea et à Béjaia, 31 °C à Khenchela, 33 °C à Tissemsilt, à Laghouat et à Souk Ahras. Ce dimanche 10 septembre, le mercure affichera 38 °C à Biskra et à Tizi Ouzou, 41 °C à El M’ghair, à Ain Defla et à Timimoun. Mais aussi, 42 °C à Béni Abbes et à Tamanrasset, 44 °C à In Salah et 46 °C à Bordj Badji Mokhtar.

Météo Algérie : la pluie sera-t-elle de nouveau au rendez-vous ce 10 septembre ?

La pluie risque de persister sur certaines wilayas de l’Ouest et du Sud. En effet, les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) ont placé en vigilance jaune « pluie » et « orage » les wilayas de Tlemcen, Sidi Bel Abbes, Mascara, Tiaret, Saida, Laghouat, El Bayadh, Naama et Béchar. Ainsi que les wilayas de Béni Abbes, Tindouf, Adrar, Bordj Badji Mokhtar, Tamanrasset et In Guezzam.

Dans ce même sillage, il est important de noter que dans la revue scientifique « Nature Climate Change », des chercheurs ont tiré la sonnette d’alarme quant à la vitesse du réchauffement climatique du continent austral, et ce, de manière plus inquiétante que ce que prévoyaient les modèles climatiques. Selon une étude rendue publique jeudi dernier, ces chercheurs ont indiqué que le changement climatique était plus marqué aux pôles en raison d’un phénomène déjà connu, à savoir, l’amplification polaire, avec la fonte des neiges réfléchissant les rayons solaires.

D’après eux, ce phénomène affecte moins l’Antarctique dans la mesure où il est constitué d’une couche de glace plus épaisse. Ce réchauffement obéirait à des raisons complexes liées à la qualité de la neige et à la « circulation atmosphérique ». L’étude conclut sur la nécessité de faire travailler ensemble paléoclimatologues, statisticiens et modélisateurs pour réconcilier les modèles et les observations concernant les pôles afin d’éviter les différences entre prévisions et réalité.