La météo en Algérie ce 10 décembre : gelées matinales et températures hivernales au rendez-vous !

Le froid persiste en Algérie, marquant une entrée bien ressentie dans la saison hivernale. Pour ce mardi 10 décembre, une météo capricieuse dominera encore plusieurs régions du pays, avec des conditions hivernales particulièrement marquées sur les régions de l’intérieur et les hauts plateaux du Centre et de l’Est.

L’Office National de la Météorologie (ONM) a alerté sur des risques de formation de gelées matinales dans les régions du Centre et de l’Est. Ces phénomènes concernent surtout les régions intérieures, les hauts plateaux ainsi que les Aurès, où le froid s’installe en ce début du mois de décembre.

🟢 À LIRE AUSSI : Alerte de la gendarmerie : liste des routes fermées par la neige ce 09/12/2024

D’ailleurs, la Gendarmerie Nationale, via sa page Facebook Tariki, a annoncé que plusieurs routes nationales restent impraticables en raison des importantes chutes de neige enregistrées dans certaines wilayas. Les services de la Gendarmerie appellent les usagers de la route à faire preuve d’une vigilance accrue face aux dangers liés aux conditions climatiques actuelles. Il est donc important de suivre les dernières mises à jour concernant l’état des routes sur la page Tariki.

Baisse du mercure en Algérie : quelles sont les températures pour ce mardi ?

Le mercure poursuit sa baisse dans l’ensemble du pays. Sur les régions côtières, les températures maximales oscilleront entre 14 et 17 °C. Les régions intérieures et les hauts plateaux afficheront des valeurs comprises entre 8 et 17 °C, tandis que dans les régions sahariennes, les maximales varieront entre 11 et 29 °C.

🟢 À LIRE AUSSI : SEAAL : Coupure d’eau dans 10 communes en raison d’un taux de turbidité élevé

Ce contexte météorologique impose une vigilance accrue, particulièrement pour les déplacements dans les régions concernées par la neige et le gel. L’arrivée de l’hiver s’affirme, rappelant l’importance de s’adapter aux rigueurs climatiques de cette période.

Que dit le bulletin météo de ce mardi 10 décembre ?

Sur les régions côtières et intérieures du Nord, un ciel partiellement nuageux dominera la journée, avec quelques pluies locales près des côtes. Une amélioration progressive est prévue à partir de l’après-midi, notamment par l’Ouest. En revanche, sur les hauts plateaux et les Aurès, le ciel restera dégagé à peu nuageux, offrant des conditions plus stables et agréables.

🟢 À LIRE AUSSI : Tendances de voyage 2025 : l’Algérie s’impose parmi les destinations incontournables

Dans les régions sahariennes, un ciel globalement dégagé à partiellement voilé marquera la matinée. Toutefois, à partir de l’après-midi, le ciel deviendra souvent voilé, voire localement nuageux, notamment entre la frontière algéro-malienne, la région de Tindouf et le Sahara central.