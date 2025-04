La météo en Algérie ce 1ᵉʳ avril, 2ᵉ jour de l’Aïd el-Fitr : vents violents prévus dans ces régions

Ce mardi 1er avril, l’Algérie entre dans le deuxième jour des festivités de l’Aïd el-Fitr, marquant la fin du mois sacré de Ramadan. Alors que les célébrations se poursuivent, une question persiste : que nous réserve le ciel aujourd’hui ? Les prévisions météo, toujours très attendues, nous offrent un aperçu détaillé des conditions qui régneront sur le territoire.

L’Office National de la Météorologie (ONM) a placé sous vigilance jaune plusieurs wilayas en raison de risques de vents violents. Skikda, Annaba et El Tarf doivent se préparer à des rafales pouvant atteindre des vitesses importantes.

🟢À LIRE AUSSI : Voyager sans visa : une nouvelle destination accessible aux Algériens, qui en profite ?

De plus, les services de Météo Algérie ont également émis une alerte pour les wilayas de Béni Abbes, Béchar et Tindouf, en raison de vents violents accompagnés de sable. Cette combinaison pourrait sérieusement réduire la visibilité, créant ainsi un danger pour les conducteurs et les personnes circulant en extérieur. Il est donc conseillé de prendre toutes les précautions nécessaires.

Que dit le bulletin météo de ce mardi 1ᵉʳ avril ?

Concernant les conditions météorologiques du jour, le ciel restera généralement voilé sur l’ensemble des régions nord du pays. Les pluies, parfois orageuses, toucheront principalement les régions côtières de l’extrême est du pays. Les températures resteront fraîches, en particulier sur les régions affectées par les averses.

🟢À LIRE AUSSI : Fusillade avec la Gendarmerie : 2 complices abattus, le baron de la drogue en fuite

Au sud, les conditions seront similaires, avec un ciel généralement voilé qui couvrira les régions du nord du Sahara, du Sahara central et du Sahara occidental. Cependant, le reste des régions sahariennes profiteront d’un temps ensoleillé et dégagé.

Ainsi, en ce mardi 1er avril, la météo prévoit des conditions variées sur l’ensemble du pays. Si les régions du nord devront composer avec des pluies et des risques d’orages, le sud bénéficiera d’un temps plus clément. Cependant, les alertes liées aux vents violents et aux risques de sable dans certaines wilayas du sud imposent une grande vigilance.

Retour sur l’observation de l’éclipse solaire partielle du 29 mars 2025

Le 29 mars dernier, une équipe d’astronomes du Centre de Recherche en Astronomie, Astrophysique et Géophysique (CRAAG) a réussi à observer et à photographier l’éclipse solaire partielle, un événement astronomique qui n’a pas échappé à l’attention des passionnés et des scientifiques. Malgré des conditions météorologiques défavorables, notamment un ciel majoritairement couvert de nuages, des éclaircies passagères ont permis aux chercheurs de capturer cet instant unique.

Le maximum de cette éclipse partielle, observée depuis Alger, a atteint un taux d’obscuration de 14,6 %. Bien que ce chiffre ne soit pas aussi impressionnant que lors des éclipses totales, il reste significatif pour les observateurs. La lunette astronomique de 15 cm, spécialement dédiée à l’observation solaire, a été utilisée pour photographier cet événement rare. Le CRAAG a ainsi prouvé sa capacité à réaliser des observations de qualité même lorsque les conditions ne sont pas idéales.

🟢À LIRE AUSSI : Un spectacle astronomique en Algérie : une éclipse solaire partielle attendue demain

Cette observation ne s’inscrit pas seulement dans le cadre de l’événement du 29 mars, mais fait partie d’une série de préparatifs pour des éclipses solaires encore plus marquantes. En 2026, le 12 août, une éclipse solaire partielle marquera l’histoire, avec un taux d’obscuration de 98 % au coucher du soleil, un phénomène qui sera particulièrement visible à Alger.

Mais c’est en 2027, le 2 août, que l’Algérie connaîtra un événement astronomique exceptionnel : une éclipse solaire totale, qui touchera directement le nord du pays. Cette éclipse sera un spectacle rare que beaucoup attendent avec impatience.