La météo en Algérie ce 05/12 : quelles sont les wilayas touchées par la pluie, la neige et le froid ?

La fin de semaine s’annonce agitée sur le plan météorologique. Plusieurs wilayas du pays subissent déjà un temps froid et très humide, et les prévisions pour les prochains jours confirment une dynamique hivernale bien installée. Si vous comptez vous déplacer ce week-end, préparez-vous à affronter un épisode pluvieux soutenu, parfois intense, qui concernera aussi bien le Nord côtier que l’intérieur du pays.

D’après les modèles numériques de Météo Algérie, les premières averses ont démarré jeudi en fin de journée, vers 18h, et devraient se poursuivre jusqu’au vendredi 5 décembre. Les conditions se calmeront samedi, mais cette parenthèse sera de courte durée, car un nouveau système pluvieux fera son retour dès dimanche.

Météo Algérie : quelles sont les wilayas concernées ?

Les wilayas côtières se retrouvent en première ligne. La carte de suivi météorologique annonce des cumuls importants, compris entre 50 et 60 mm, avec des pics qui pourraient frôler les 70 mm. Alger, Boumerdès, Tipaza, Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba, Souk Ahras et Constantine figurent parmi les régions les plus exposées à ces pluies soutenues.

Les régions des hauts plateaux et l’intérieur du pays ne sont pas épargnées. Khenchela, Batna, M’sila, Sétif et Boussaâda enregistrent déjà des précipitations notables. L’Ouest subit également un épisode pluvieux bien marqué, notamment à Chlef, Oran, Sidi Bel Abbès, Relizane, Tiaret, Saïda, Mécheria, Naâma et El Bayadh, où les cumuls oscillent entre 20 et 30 mm.

Alerte météo : chutes de neige et baisse du mercure ce week-end !

Les prévisionnistes annoncent également un phénomène hivernal plus sévère, les montagnes du Centre-Est devraient recevoir des chutes de neige durant la journée de vendredi. Ce retour de la neige confirme l’installation d’un air froid sur l’ensemble du pays et renforce le risque de verglas, notamment dans les zones d’altitude.

L’amélioration prévue samedi apportera un peu de répit, mais les régions de l’Est se préparent déjà à une nouvelle dégradation dimanche matin, avec des pluies parfois abondantes.

Les températures connaissent aussi une chute spectaculaire. La carte de suivi enregistre des valeurs exceptionnellement basses dans le Nord. Naâma, El Bayadh et Mécheria plongent à –3°C, tandis que Constantine, Oum El Bouaghi, Tébessa et Khenchela affichent –2°C à l’aube.

Entre fortes pluies, neige et froid intense, ce début décembre met le pays face à une météo résolument hivernale. Les automobilistes doivent redoubler de prudence et suivre de près les bulletins actualisés. Le week-end s’annonce gris, humide et particulièrement froid, mais riche en contrastes selon les régions.