La météo du week-end en Algérie : temps et températures de ce vendredi 9 août !

Le week-end est enfin là ! Ce qui veut dire qu’il est temps de planifier vos activités pour pleinement en profiter. Mais avant, il est important de tenir compte des prévisions météo et de connaitre ce que le temps nous réserve comme surprises.

Pour ce vendredi 9 août 2024, l’Office National de la Météorologie (ONM) prévoit un ciel dégagé à partiellement voilé en matinée sur les régions Nord du pays. Toutefois, les régions côtières et intérieures de l’Ouest connaîtront un ciel souvent voilé et pré-orageux.

De plus, des formations nuageuses se développeront au fil de la journée, avec des risques d’orages isolés sur les Hauts Plateaux et la région des Aurès. Ces orages pourront donner lieu à des averses de pluie par endroits, rendant la fin de journée potentiellement humide dans certaines zones.

Du côté des régions sahariennes, le ciel restera majoritairement dégagé, bien que des voiles nuageux puissent apparaître sur le Sud-Ouest, notamment dans les régions de Tindouf et Béchar, ainsi que sur le Nord Sahara. Dans l’Extrême Sud, vers la frontière algéro-malienne et les massifs du Hoggar et du Tassili, des orages isolés pourraient également se former en fin d’après-midi, entraînant des précipitations locales.

Alerte météo en Algérie : persistance d’un temps chaud ce week-end !

Durant ce week-end, une vague de chaleur continue de frapper différentes régions du pays avec des températures caniculaires. Les services de Météo Algérie annoncent un temps chaud persistant, en particulier sur le Sahara central, la région de Tindouf, ainsi qu’à Bordj Badji Mokhtar. Les régions côtières et intérieures de l’Ouest et du Centre ne seront pas épargnées, et feront aussi face à un temps chaud.

Les températures maximales attendues pour ce jour varieront entre 29 et 41 °C sur les régions côtières, entre 32 et 42 °C dans les régions intérieures et entre 39 et 48 °C sur les régions sahariennes.

D’ailleurs, un BMS de l’ONM est en vigueur ce vendredi 9 août. Cette alerte météo place les wilayas de Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf en vigilance orange en raison de la canicule. Les températures y oscilleront entre 40 °C et 43 °C, notamment dans les parties Sud de ces wilayas. Tandis que les températures minimales varieront entre 24 °C et 30 °C.