La météo du week-end en Algérie : quelles sont les prévisions de ce vendredi 13 décembre ?

À moins de dix jours du début officiel de l’hiver, le froid s’installe déjà dans le pays. Depuis le début de ce mois de décembre, les températures chutent sans répit, accompagnées par les premières chutes de neige sur les hauteurs. Dans cet article, découvrez ce que vous réservent les prévisions météo pour ce vendredi 13 décembre 2024 et profitez pleinement de votre week-end.

Selon le bulletin météo de l’Office National de la Météorologie (ONM), un ciel dégagé dominera l’ensemble des régions Nord du pays. Toutefois, la fraîcheur matinale restera marquée par la formation de gelée sur les hauts plateaux et la région des Aurès, confirmant les rigueurs du début de cette saison.

Du côté des régions sahariennes, les prévisions annoncent un ciel souvent voilé. Le Sud-Ouest connaîtra cependant un climat légèrement plus clément avec des passages dégagés à partiellement voilés.

Prévisions météo du week-end : les températures poursuivent leur baisse

Côté températures, l’ONM prévoit des valeurs oscillant entre 17 et 20 °C sur les régions côtières. Dans les régions intérieures, le thermomètre affichera entre 13 et 19 °C, tandis que les régions sahariennes enregistreront des températures variant de 15 à 33 °C.

Un spectacle céleste à ne pas manquer : la Lune, les Pléiades et le pic des Géminides

La nuit du 12 au 13 décembre s’annonce exceptionnelle pour les passionnés d’astronomie. Deux phénomènes célestes majeurs illumineront le ciel : la rencontre de la Lune gibbeuse avec l’amas des Pléiades et le pic tant attendu de l’essaim météoritique des Géminides.

Le 13 décembre, juste après le coucher du Soleil vers 18h00, la Lune gibbeuse traversera l’amas d’étoiles des Pléiades (M45), avec une séparation apparente de seulement 0,6°. Ce spectacle sera visible en direction du Sud-Est, à une altitude de 28 degrés au-dessus de l’horizon Est. À l’œil nu ou à l’aide d’un petit télescope, cette rencontre promet d’être un régal pour les amateurs d’observation nocturne.

Parallèlement, l’essaim météoritique des Géminides, connu pour sa grande activité et ses météores spectaculaires, atteindra son pic dans la nuit du 12 au 13 décembre. Actif du 4 au 17 décembre, cet essaim tire son nom de la constellation des Gémeaux, où se trouve son radiant, près de l’étoile brillante Castor.

À partir de la seconde moitié de la nuit jusqu’à l’aube, les observateurs pourront admirer jusqu’à 150 météores par heure, notamment vers 2h du matin, heure locale, en direction du Sud.

Comment profiter d’une observation optimale ?

Pour profiter pleinement de ce phénomène, il est conseillé de s’éloigner des lumières artificielles et de privilégier un point d’observation éloigné du radiant. Cela permet de voir les météores sous des angles plus spectaculaires, les rendant ainsi plus longs et lumineux.

Les Géminides se distinguent par leur éclat et leurs couleurs vives. Ces météores, voyageant à une vitesse moyenne de 35 km/s, laissent souvent derrière eux de longues traînées bleu-vert. Certaines traces gazeuses peuvent persister sous forme de halos pendant plusieurs minutes.

Toutefois, il est important de noter que la lumière de la Lune gibbeuse pourrait gêner l’observation des météores les moins brillants. Cependant, les météores plus éclatants, caractéristiques des Géminides, resteront visibles et offriront un spectacle mémorable pour ceux qui lèveront les yeux vers le ciel.