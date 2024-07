La météo du week-end en Algérie : Quel temps faut-il prévoir ce vendredi 12 juillet ?

Le week-end est enfin arrivé ! Il est grand temps de se détendre et de profiter de vos loisirs. Mais avant de planifier vos activités, il est crucial de tourner les yeux vers le ciel et de consulter les prévisions de Météo Algérie pour ce vendredi 12 juillet 2024 !

Selon le bulletin météo de l’Office National de la Météorologie (ONM), un ciel généralement dégagé dominera les régions nord du pays. Cependant, des formations cumuliformes se développeront dans l’intérieur, les hauts plateaux et les Aurès durant l’après-midi et la soirée, avec une faible tendance orageuse. Dans les régions sahariennes, le ciel sera dégagé à partiellement voilé, a précisé la même source.

Ainsi, des orages et des pluies toucheront certaines régions de l’intérieur du pays. Météo Algérie a placé en vigilance jaune les wilayas de Ghardaïa, Laghouat, Djelfa, Tiaret, M’Sila, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Mila, Oum El Bouaghi, Souk Ahras, Khenchela et Tébessa.

BMS – Météo Algérie : Dans quelles régions la canicule persistera-t-elle ?

Les services de Météo Algérie ont émis un bulletin météo spécial (BMS), plaçant en vigilance orange pour “canicule” les wilayas de Bordj Badji Mokhtar, Tindouf, Adrar, In Salah et le sud de Timimoun. Les températures maximales y atteindront ou dépasseront les 49 °C, avec des minimales comprises entre 34 °C et 38 °C. Cette alerte restera valide jusqu’au samedi 13 juillet 2024.

La seconde alerte de niveau 2 de l’ONM place aussi en vigilance orange les wilayas de Djelfa, M’Sila et l’Ouest de Batna. Les températures maximales dans ces régions oscilleront entre 44 °C et 46 °C, tandis que les minimales varieront entre 28 °C et 32 °C. Cette alerte sera valable ce vendredi 12 juillet 2024.

Quelles valeurs le mercure atteindra-t-il ce vendredi 12 juillet ?

Ce vendredi 12 juillet, les températures seront particulièrement élevées à travers le pays. Dans les régions côtières, le mercure atteindra des maximales comprises entre 30 et 42 °C. Les régions intérieures ne seront pas en reste, avec des températures oscillant entre 35 et 44 °C. Quant aux régions sahariennes, elles connaîtront des températures extrêmes allant de 38 à 49 °C.

La canicule continue de frapper différentes régions du pays. Météo Algérie prévoit un temps extrêmement chaud sur les hauts plateaux du Centre, ainsi que dans les régions côtières proches de l’Ouest et l’intérieur du Centre-Ouest. Les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) annoncent également la persistance d’une chaleur intense depuis la frontière algéro-malienne jusqu’au Sahara Central et la région de Tindouf.