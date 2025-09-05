La météo du week-end en Algérie : pluies orageuses attendues ce samedi 6 septembre

Le week-end s’annonce mouvementé sur le plan météo. Plusieurs régions du pays font face à un temps instable marqué par des pluies orageuses, parfois accompagnées de grêle et de rafales de vent. Ce samedi 6 septembre, les prévisions de Météo Algérie confirment la persistance de ces perturbations, notamment dans le nord et certaines régions du sud.

Selon le bulletin de l’Office National de la Météorologie (ONM), de nombreuses wilayas restent placées en vigilance jaune « pluies » et « orages ». Il s’agit de Sidi Bel-Abbès, Souk Ahras, Tissemsilt, In Guezzam, Bordj Bou Arreridj, Béjaïa, Bordj Badji Mokhtar, Tiaret, Tamanrasset, In Salah, Tizi-Ouzou, Tindouf, Djelfa, Illizi, Tlemcen, El Bayadh, Jijel, Médéa, Adrar, Saïda, Naâma, Bouira et Blida.

Par ailleurs, un Bulletin Météo Spécial (BMS), toujours en vigueur jusqu’à 3h ce samedi, place en vigilance orange d’autres wilayas particulièrement exposées. Cette alerte de niveau 2 concerne les wilayas M’sila, Mila, Oum El-Bouaghi, Tébessa, Guelma, Batna, Annaba, Sétif, Constantine, Skikda, Khenchela, El Tarf et Ouled Djellal. Dans ces régions, les quantités de pluies pourraient atteindre entre 20 et 30 mm.

Par ailleurs, il est important de noter que la chaleur ne s’efface pas totalement. Les wilayas de Boumerdès, Alger, Skikda et Annaba devraient enregistrer des températures élevées, rappelant que la canicule persiste par endroits malgré les intempéries.

Éclipse lunaire du 7 septembre : un spectacle céleste illuminera le ciel algérien

Le ciel algérien offrira ce dimanche 7 septembre 2025 un rendez-vous exceptionnel avec une éclipse lunaire totale. Le phénomène sera visible partiellement depuis l’Algérie, car la Lune se lèvera déjà éclipsée, plongée dans l’ombre de la Terre.

Dès son apparition à l’horizon Est, à 19h07, notre satellite naturel arborera une teinte rouge brique, due à la dispersion de la lumière solaire par l’atmosphère terrestre. Le maximum de l’éclipse interviendra quelques minutes plus tard, à 19h11, avant que la Lune ne commence progressivement à sortir de l’ombre à partir de 19h52. Le spectacle s’achèvera totalement à 21h55, avec la fin de la phase de pénombre.

L’événement reste sans danger pour les yeux et pourra être observé à l’œil nu partout en Algérie, à condition de bénéficier d’un ciel dégagé. Pour mieux profiter du spectacle, il est conseillé de choisir un site offrant une vue dégagée vers l’Est, juste après le coucher du Soleil.

Même si cette éclipse ne sera pas observable dans son intégralité depuis le pays, elle constitue un moment rare et spectaculaire pour les passionnés d’astronomie. La prochaine éclipse partielle sera visible en Algérie le 28 août 2026, tandis qu’il faudra patienter jusqu’au 20 décembre 2029 pour assister à une éclipse totale complète depuis le territoire national.