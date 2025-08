La météo du week-end en Algérie : mer agitée sur plusieurs régions côtières ce 1ᵉʳ août

C’est enfin le week-end. L’occasion parfaite, en apparence, pour s’évader, profiter du littoral et se détendre au soleil. Pourtant, les conditions météo pour ce vendredi 1er août risquent de contrarier les projets de baignade. Des vents violents, une mer agitée et une vague de chaleur frappent plusieurs régions du pays, selon un bulletin spécial des services de Météo Algérie.

Les plages du littoral ne seront pas épargnées. De puissantes rafales balayeront les côtes de Mostaganem, Ténès, Bouharoun, Alger et Dellys, rendant la baignade risquée, voire déconseillée.

Météo Algérie signale également de fortes houles, notamment sur les régions côtières de Mostaganem, Ténès, Alger, Azefoun et Dellys. Les vagues pourraient atteindre des hauteurs inhabituelles, exposant les baigneurs et les embarcations légères à de sérieux dangers.

Alerte – Météo Algérie : canicule et orages persistant dans ces régions !

Outre ces prévisions, le bulletin météo de ce vendredi annonce la persistance d’un temps chaud au sud du pays. Les wilayas d’Adrar, In Salah et de Bordj Badji Mokhtar s’apprêtent à vivre une journée caniculaire avec des températures qui grimperont jusqu’à 49 °C.

Une chaleur intense qui appelle à la vigilance, surtout pour les personnes âgées, les enfants et les personnes sensibles. Il est recommandé d’éviter les déplacements en milieu de journée et de bien s’hydrater.

Dans les régions intérieures du centre et l’extrême sud du pays, le ciel se montrera capricieux. D’importantes précipitations sont annoncées dans les wilayas de Djelfa, Laghouat, M’Sila, Tamanrasset, Djanet, In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar. Ces pluies pourraient s’accompagner de phénomènes orageux intenses.

De plus, des orages affecteront aussi les wilayas de Tébessa, Khenchela, Batna, Sétif, Djelfa et Bordj Bou Arreridj, ainsi que Bouira, Médéa, Tiaret, Saïda, Naâma, In Salah et à nouveau les régions sahariennes de Djanet, Tamanrasset, In Guezzam, Adrar et Bordj Badji Mokhtar.

Face à ces conditions météorologiques perturbées, il est important de faire preuve de la plus grande prudence, notamment sur les routes, en mer et dans les zones à risque d’inondation. Évitez les déplacements non essentiels, éloignez-vous des plages et suivez l’évolution de la situation via les canaux officiels de l’Office National de la Météorologie.

Découvrez les événements célestes du mois d’août 2025 !

Le mois d’août s’annonce spectaculaire pour les passionnés d’astronomie et les curieux du ciel nocturne. Le CRAAG (Centre de Recherche en Astronomie, Astrophysique et Géophysique) a dévoilé trois phénomènes astronomiques majeurs à ne pas manquer. Entre pluies d’étoiles filantes et jeux de lumière entre planètes, le ciel algérien promet de véritables moments de magie.

C’est le rendez-vous annuel des amateurs de météores. Dans la nuit du 12 août, l’essaim des Perséides atteindra son apogée. Ce phénomène, considéré comme l’un des plus impressionnants de l’année, pourrait offrir jusqu’à 100 étoiles filantes par heure dans des conditions d’observation optimales. Pour en profiter pleinement, il suffit de s’éloigner des lumières artificielles et de laisser ses yeux s’adapter à l’obscurité.

Le même soir, un autre spectacle rare s’invitera dans le ciel, une conjonction entre Vénus et Jupiter. Les deux planètes les plus brillantes du système solaire apparaîtront exceptionnellement proches l’une de l’autre. Ce duo lumineux, observable à l’œil nu juste après le coucher du soleil, attirera forcément tous les regards.

Quelques jours plus tard, le 20 août, un croissant de Lune viendra se joindre à Vénus et Jupiter, formant un trio céleste éblouissant. Ce rapprochement visuel entre ces trois astres donnera lieu à une scène poétique dans le ciel du crépuscule, idéale à admirer en famille ou entre amis.