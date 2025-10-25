La météo du week-end en Algérie : à quelles prévisions faut-il s’attendre ce samedi 25 octobre ?

Après une semaine marquée par des conditions parfois instables, la météo en Algérie s’annonce particulièrement clémente ce samedi 25 octobre. À seulement quelques jours du mois de novembre, le pays profite encore d’un temps agréable, entre ciel dégagé et températures douces.

Selon le dernier bulletin météo du jour, un ciel largement ensoleillé couvrira l’ensemble du territoire national. Cette stabilité atmosphérique offrira aux Algériens une journée calme et idéale pour profiter pleinement du week-end à l’extérieur, que ce soit en famille ou entre amis.

Les températures resteront modérées pour la saison, maintenant cette impression de douceur automnale qui s’étend sur la plupart des régions. Ni pluies ni vents violents ne sont annoncés, confirmant un temps sec et lumineux.

Aucune alerte météo n’a été émise par l’Office National de la Météorologie (ONM). Toutefois, il est important de rester attentifs aux prochains bulletins, car les conditions peuvent évoluer rapidement à cette période de l’année.

En somme, ce samedi s’annonce parfait pour prendre l’air avant le retour probable de la fraîcheur automnale. Un moment de répit bienvenu pour clôturer la semaine sous un ciel bleu et apaisé.

La grande campagne nationale de reboisement démarre : un million d’arbres à planter en 24 heures !

L’Algérie s’apprête à vivre une journée historique ce samedi 25 octobre, marquée par le lancement de la plus grande campagne nationale de reboisement jamais organisée dans le pays. Objectif : planter un million d’arbres en seulement 24 heures, un défi à la hauteur des ambitions écologiques du pays.

Cette initiative d’envergure réunit l’État, les institutions locales et la société civile, autour d’un même but : redonner vie aux forêts algériennes, durement touchées ces dernières années par les incendies et la sécheresse.

Au cœur de cette mobilisation, on retrouve l’influenceur Fouad Maâli, connu pour son engagement environnemental et son slogan devenu viral : « Verte, si Dieu le veut ». Portée par cet élan populaire, la campagne illustre une nouvelle conscience écologique chez les citoyens, qui répondent massivement à l’appel du reboisement.

Ce vendredi, la Direction de la Jeunesse et des Sports (DJS) de la wilaya de Chlef a donné le coup d’envoi à une première opération de cette campagne. En partenariat avec ABC Bank Algérie, une première plantation a eu lieu au club équestre de Chorfa, dans le cadre de la Journée nationale de l’arbre. Plus de 200 plants de différentes espèces ont été mis en terre dans une atmosphère d’enthousiasme collectif.

L’initiative a rassemblé des employés du secteur de la jeunesse et des sports, des agents d’ABC Bank, ainsi que des volontaires et membres des Scouts musulmans algériens. Cette forte mobilisation témoigne d’un véritable esprit citoyen et d’un engagement sincère pour la préservation de l’environnement.

La Conservation des forêts a, de son côté, préparé plus de 20.000 plants destinés à cette vaste opération de reboisement, répartis sur 16 sites à travers 12 communes, notamment dans les zones récemment touchées par les feux de forêt.

Associations, clubs, établissements publics et bénévoles uniront leurs efforts pour relever ce défi écologique national. Une journée qui s’annonce verte, solidaire et porteuse d’espoir, symbole d’un nouvel élan environnemental pour l’Algérie.