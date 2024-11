La météo du week-end en Algérie : à quel temps s’attendre ce vendredi 8 novembre ?

Ce week-end, vendredi 8 novembre 2024, la météo prévoit des températures maximales relativement douces sur l’ensemble du pays. Les régions côtières afficheront des valeurs oscillant entre 19 et 27 °C, tandis que les régions intérieures enregistreront des températures comprises entre 21 et 26 °C. Dans les régions sahariennes, le thermomètre grimpera entre 22 et 34 °C.

Dans les régions de l’Ouest et du Centre, le ciel sera passagèrement nuageux, accompagné de quelques pluies par endroits, notamment sur les régions côtières et intérieures du Centre. Une amélioration des conditions est attendue en soirée, laissant place à un temps plus calme.

À l’Est, Météo Algérie prévoit un ciel partiellement nuageux, avec quelques averses locales. Ces pluies pourront prendre la forme d’orages, surtout dans l’extrême Est, rendant la prudence de rigueur pour les habitants de cette région.

Quant aux régions sahariennes, un ciel dégagé à partiellement voilé dominera en journée. Cependant, le Sud-Ouest connaîtra une couverture nuageuse progressive en soirée, ce qui pourrait annoncer un changement pour la fin de la journée.

Alerte météo en Algérie : pluies attendues dans plusieurs wilayas ce vendredi !

La pluie persistera ce vendredi dans plusieurs régions du pays, selon les prévisions de l’Office National de la Météorologie (ONM). En effet, Météo Algérie a émis une vigilance jaune pour « pluie » et « orage », touchant plusieurs wilayas à travers le territoire.

Cette alerte météo concerne les régions de Souk-Ahras, Bordj-Bou-Arréridj, M’sila, Tiaret, Mila, Oum-El-Bouaghi, Tébessa, Guelma, Batna, Annaba, Sétif, Djelfa, Constantine, Skikda, Jijel, Khenchela, Médéa, Biskra, El-Tarf, Bouira et Ouled-Djellal.

Dans ces wilayas, des averses orageuses sont attendues, pouvant entraîner des conditions météorologiques changeantes et une visibilité réduite par endroits. Les services de l’ONM recommandent la prudence, notamment sur les routes, et conseillent aux habitants de rester informés des mises à jour météorologiques tout au long de la journée pour suivre l’évolution de la situation.