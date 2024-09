La météo du week-end en Algérie : à quel temps s’attendre ce vendredi 13 septembre ?

Le week-end est déjà, après une semaine de pluies et d’orages. Pour ce vendredi 13 septembre 2024, les conditions météorologiques varieront selon les régions. Voici un aperçu détaillé des prévisions à venir pour cette journée.

D’après le bulletin météo de l’Office National de la Météorologie (ONM), les régions Ouest du pays bénéficieront d’un ciel dégagé à partiellement voilé. Sur les régions du Centre et de l’Est, le ciel sera plus capricieux, avec des passages nuageux.

Quelques averses de pluie, parfois accompagnées d’orages, sont à prévoir, en particulier sur les zones côtières et intérieures du Centre-Est et de l’Est. Ces intempéries devraient s’atténuer progressivement en fin d’après-midi, apportant une amélioration des conditions vers la soirée.

Météo Algérie : quel temps prévoir dans le Sud ?

Dans les régions sahariennes, les prévisions météo de ce vendredi annoncent un temps plus instable. Sur Béchar, le Nord Sahara et les Oasis, un ciel souvent voilé à nuageux dominera avec quelques averses de pluie parfois orageuses. Cependant, une amélioration est attendue dans l’après-midi pour Béchar.

En direction de l’Extrême Sud, vers le Hoggar/Tassili et le Sud du Sahara oriental, des orages isolés pourraient se développer en fin de journée. Ces orages pourraient provoquer des averses localisées de pluie, parfois accompagnées de chutes de grêle.

Enfin, sur le reste des régions sahariennes, un ciel dégagé à partiellement voilé dominera, offrant des conditions climatiques plus stables.

Quelles sont les températures pour ce week-end ?

Pour ce vendredi 13 septembre 2024, les températures varieront significativement d’une région à l’autre. D’après les prévisions de l’ONM, les régions côtières connaîtront des températures maximales comprises entre 22 et 34 °C.

Sur les régions intérieures et les Hauts Plateaux, les températures oscilleront entre 19 et 35 °C. Alors que dans les régions sahariennes, le mercure atteindra des niveaux élevés, avec des maximales situées entre 35 et 43 °C.

Alerte météo en Algérie : vigilance « jaune » pour des risques d’orages dans ces wilayas !

Par ailleurs, les services de Météo Algérie ont émis une alerte de vigilance jaune concernant des orages prévus dans plusieurs régions du pays. Les wilayas touchées par cet avis sont principalement réparties entre le Nord-Est et le Sud du territoire.

Dans le Sud, les wilayas de Bordj Badji Mokhtar, In Guezzam, Tamanrasset, Illizi, Djanet, Béni Abbes et Béchar sont concernées par cette alerte météo. Ces régions pourraient donc connaître des épisodes orageux durant ce week-end, pouvant entraîner des pluies soutenues accompagnées de grêle dans certaines zones.

Au Nord-Est du pays, les wilayas de Jijel, Annaba, Skikda et El Tarf sont également en vigilance jaune. Ces régions côtières pourraient aussi être touchées par des averses orageuses, avec une intensité variable.