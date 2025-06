La météo du vendredi 6 juin : chaleur caniculaire, jusqu’à 41 °C pour ce 1ᵉʳ jour de l’Aïd el-Adha

Ce vendredi 6 juin 2025, l’Algérie célèbre l’Aïd el-Adha, correspondant au 10 Dhou al-Hijja 1446 de l’Hégire. À travers le pays, les familles se réunissent pour accomplir le rituel du sacrifice et partager ce moment spirituel et convivial. Mais avant de se retrouver autour du mouton, un point météo s’impose. Car pour profiter pleinement de cette fête sacrée, mieux vaut anticiper les caprices du ciel.

Une vague de chaleur marquera cette journée et se prolongera jusqu’à samedi. L’Office national de la météorologie (ONM) a émis un bulletin météorologique spécial (BMS) de niveau orange, alertant sur des températures caniculaires dans trois wilayas de l’est du pays : Skikda, Annaba et El Tarf.

Les prévisions annoncent des températures maximales comprises entre 40 et 41 °C, avec des minimales variant entre 24 et 28 °C. Cette chaleur intense risque de perturber les déplacements et les activités en extérieur, notamment celles liées au sacrifice rituel. Les habitants de ces régions sont donc appelés à la prudence, à bien s’hydrater et à éviter toute exposition prolongée au soleil, surtout durant les heures les plus chaudes.

Alerte météo : des orages et des pluies sur plusieurs régions du pays

Pendant que la canicule frappe de plein fouet certaines parties du pays, d’autres régions devront faire face à un autre type de perturbation. Des pluies orageuses sont à prévoir dans un large éventail de wilayas.

Un BMS de niveau jaune a été émis pour avertir des risques de pluie sur les wilayas suivantes : Souk-Ahras, Tébessa, Oum El-Bouaghi, Khenchela, Constantine, Mila, Batna, Sétif, Bordj Bou Arréridj, Médéa, El-Menea, Ouargla, Illizi, Tamanrasset, Djanet et In-Guezzam. Dans ces régions, les averses pourraient parfois s’accompagner d’orages, rendant les conditions météorologiques plus instables.

🟢À LIRE AUSSI : Transport à Alger durant l’Aïd el-Adha : Voici le programme de SETRAM et ETUSA

Au cours de la même journée, les services de Météo Algérie prévoient également des orages dans de nombreuses autres régions du pays. Les wilayas concernées par cette instabilité atmosphérique incluent : Guelma, Souk-Ahras, Tébessa, Oum El-Bouaghi, Khenchela, Constantine, Mila, Batna, Sétif, Bordj Bou Arréridj, Médéa, Bouira, M’Sila, Djelfa, Tiaret, Ghardaïa, El-Menea, Ouargla, Illizi, Tamanrasset, Djanet et In-Guezzam.

Un Aïd el-Adha sous surveillance météo

Cette édition de l’Aïd el-Adha s’annonce donc marquée par une météo contrastée : canicule, pluies et orages, et un ciel incertain dans de nombreuses autres régions. Pour passer une fête paisible et sécurisée, il reste essentiel de suivre les bulletins météorologiques régulièrement mis à jour par l’ONM.

🟢À LIRE AUSSI : Séisme en Algérie : une secousse tellurique de magnitude 4.0 secoue cette wilaya ce jeudi 05 juin

Les autorités appellent à la vigilance, surtout pour les personnes âgées, les enfants et les personnes sensibles à la chaleur. L’utilisation raisonnée de l’eau, la réduction des activités physiques en pleine journée, et une attention particulière sur les routes figurent parmi les mesures de bon sens à adopter.