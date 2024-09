La météo du vendredi 27 septembre : ciel voilé ou dégagé, quel temps prévoir pour ce week-end ?

Après une longue et éprouvante semaine, marquée par la rentrée scolaire, le week-end tant attendu est enfin à nos portes. En ce vendredi, nos yeux se tournent vers le ciel pour découvrir les prévisions météo attendues.

Dans son bulletin météo du jour, l’Office National de la Météorologie (ONM) a prévu des températures maximales oscillant entre 28 et 35 °C dans les régions côtières, et allant entre 28 à 34 °C dans les régions intérieures, et atteignent des sommets entre 34 et 43 °C dans les régions sahariennes.

Bulletin météo en Algérie : quel temps fera-t-il ce vendredi ?

Pour ce vendredi 27 septembre 2024, le bulletin météo indique un ciel dégagé à partiellement nuageux sur les régions Nord du pays. Cependant, des nuages pourraient se développer durant l’après-midi, notamment sur les hauts plateaux et la région des Aurès.

Quant aux régions sahariennes, un ciel partiellement voilé prévaudra particulièrement dans l’extrême Sud vers le Hoggar et le Tassili, ainsi que le long de la frontière algéro-malienne et le Sahara oriental. En fin de journée, des cellules orageuses isolées pourraient se développer, occasionnant des pluies locales.

Au niveau des autres régions sahariennes, les services de l’ONM ont fait savoir qu’un ciel dégagé à partiellement voilé couvrira les autres régions de notre grand Sud.

Alertes « pluies » et « orages » en Algérie : quelles sont les wilayas concernées ?

Par ailleurs, il est à noter que certaines régions du pays connaîtront la persistance de la pluie. Les services de Météo Algérie ont placé en vigilance jaune « pluie » et « orage » les wilayas de In-Guezzam, Bordj-Badji-Mokhtar, Tamanrasset, Tindouf, Djanet, et Illizi.

En somme, la météo de ce vendredi 27 septembre 2024 offre tableau relativement stable, avec un ciel généralement dégagé. Cependant, des changements pourraient affecter cette stabilité, notamment à cause du développement de cellules orageuses, pouvant occasionner des pluies locales dans certaines régions.